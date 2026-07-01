Tramvaj pendlující v ulicích hlavního města nemusí být jen dopravním prostředkem. Může být i průvodcem po historii, architektuře a známých i zapomenutých místech metropole. Právě na tom stojí dokumentární cyklus, kterým provází známý architekt a herec David Vávra.
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„Česká televize na svém druhém kanále zařadila do svého prázdninového programu vysílání autorského dokumentárního cyklu Radovana Lipuse s názvem Taje pražské tramwaye. Nastupujte postupně do tramvají 2, 9, 17, 20, 22, a 25,“ říká pro deník Metro mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
Každý díl sleduje jednu tramvajovou linku a odhaluje příběhy domů, ulic i osobností, kolem nichž tramvaj projíždí. Místo technických detailů nabídne nečekané souvislosti a pohled na Prahu, jak ji z okna tramvaje běžně nevnímáme.
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„Šestidílný cyklus režiséra Radovana Lipuse navazuje na úspěšný seriál Prahou podzemní drahou a vznikl u příležitosti 150 let městské hromadné dopravy v Praze. Pokud máte rádi Prahu, její architekturu nebo městské příběhy, je to ideální tip na letní večer u televize nebo v iVysílání České televize,“ dodává Řehková.
Taje tramwayí