Otevřená brána dokořán, žádná cedule zakazující vstup. Dvě zaparkovaná auta. Jakýs takýs travnatý povrch s jednou rozstřikovací hadicí uprostřed. „Tribuny“ tvoří navršený val s betonovými tvárnicemi, zřejmě už jedinými svého druhu v Praze. Kolem hřiště rezavějící modré oprýskané zábradlí. A taky provozní budova, na první pohled vyvolávající dojem opuštěnosti.
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Klid areálu, kde se kdysi hrával fotbal, narušuje jen tlumený hluk od Jižní spojky za vysokou betonovou bariérou.
Lunární modul
Právě při jízdě autem, ale spíše z kabiny kamionu nebo z autobusu MHD, si můžete povšimnout přečnívajícího objektu s ukazatelem stavu zápasu a také času. Z hřiště vypadá kulatá konstrukce na ocelových sloupcích s žebříkem spíše jako lunární modul, který v červenci 1969 přistál na Měsíci.
Z boku je na něm ještě znatelný nápis Montáže, pozůstatek jednoho z názvů klubu v dlouhé historii. Číslice na kouli, kterými se dávalo najevo aktuální skóre zápasů, se měnily ručně. Stejně tak ukazatel času nebyl digitální.
Sparta Krč v dějinách
Možná rafičky časomíry postrkovala obsluha zevnitř ručně. I tak to v dřevních dobách kopané fungovávalo, hlavně ve venkovských klubech. Důležité bylo, aby pověřený jedinec v této či jiné časoměrné budce nebyl pod vlivem a byl schopen sledovat vývoj na hrací ploše...
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Koule má povrch zpracovaný opravdu věrně. Zdálky, když pomineme vybledlé barvy, vypadá jako skutečná fotbalová mičuda. Teď už sice po kousíčkách odpadává, většina povrchu ale stále drží.
Nic neřeknu, vyděláváte peníze
Na první pohled mrtvý prostor sportovního areálu ale nenápadně žije. V budově, kde kdysi zřejmě sídlilo vedení klubu, narazíte na lidi, kteří tu našli nouzový domov. V úzké chodbičce visí čerstvě vyprané prádlo, na schodech stojí popelník a kolem jsou další známky toho, že se tu skutečně žije. Podle přízvuku lze usuzovat, že někteří z obyvatel pocházejí z východní Evropy. A na místě jsme se dozvěděli, že o informace máme žádat od pana Mikoláše.
Ten přebývá ve vedlejší přízemní stavbě, která snad bývala klubovnou i šatnou pro hráče. „Nic vám nepovím. Proč? Protože vy na těch informacích vyděláváte peníze,“ rozčiluje se starý muž neidentifikovatelného věku.
Na otázku, jak dlouho už „lunární modul“ na hřišti stojí, rezolutně odmítá odpovědět. Jako kolovrátek opakuje, že na informacích vyděláváme peníze...
A tak ještě pár pohledů kolem. Na klubovně visí starý rozpis tréninků a také oznámení o přerušení dodávek vody s upozorněním, že opětovné zapojení hradí vlastník objektu...
Pokusili jsme se kontaktovat i majitele klubu, který by mohl k současnému stavu areálu říct více. Zatím ale netelefon nezvedl.