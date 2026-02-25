Petr Sojka v podcastu Linka M přiblížil atmosféru míst, kde se pivo nikdy neodehrálo „jenom jako pití“, ale jako kulisa každodenního života, kultury i společenských setkání. Každá hospoda má svůj charakter a někdy i tajemství, které stojí za to odhalit.
Perlička z putyky Pod Černým vrchem – Sojka líčí, že v jedné z pražských putyk, která dodnes stojí a láká milovníky tradiční české kuchyně a piva, se odehrávaly situace, které byste čekali spíš v románech než v hospodských debatách. Jak se Jaroslav Hašek například i po prosbách svých kumpánů nezapojil do bitky proti náruživým Slovincům.
Historky o sázkách, přetahování o poslední půllitr nebo o tom, jak se štamgasti snažili vyzrát nad číšníky… to vše patří k legendám tohoto místa, které autor ve své knize rozplétá se stejnou noblesou jako historik staré kroniky.
Tomáš Garrigue Masaryk nepil? Je to jinak
Masaryk v hospodách? To je v knize také! Sojka připomíná, že tvrzení, že Tomáš Garrigue Masaryk nepil, je mýtus – kniha Na dvě uvádí, že Masaryk se občas setkával nad pivem s literárními osobnostmi své doby, jako byli Karel a Josef Čapek, a že i on se rád ponořil do atmosféry pražských lokálů, které byly tehdejšími centry společenského dění.
Podle Sojky hospody nikdy nebyly jen o pivu. Byly místem, kde se rodily spory i smíření, kde se psala historie neformálně a kde se scházeli lidé všech vrstev – od štamgastů až po umělce a myslitele. To všechno dělá z pražských putyk mnohem víc než jen restaurace: jsou to živé archivy městského života.