Hřbitovem pro zemřelé, kteří nosili vězeňský mundúr, býval současný Nuselský hřbitov, jinak také hřbitov na Zelené lišce. Vězeňská část byla od té civilní oddělená zdí a definitivně se tu přestalo pohřbívat ve 30. letech minulého století. Jak uvádějí záznamy současné hřbitovní správy, jedinou památkou na poslední místo odpočinku vězňů je novogotická šestiboká zvonička.
Umrlčí komora byla v severní části věznice
Vraťme se ale do pankrácké věznice. Ti z odsouzených, kterým nebylo dopřáno zemřít na svobodě, neměli ovšem ani šanci opustit místo svého tehdejšího pobytu hlavní branou. Tou do objektu vstupovali nově odsouzení, ven vycházeli ti, jimž trest vypršel. Ale zemřelým byla vymezena do jisté míry potupná cesta. Dírou ve zdi.
V severní části věznice bývala umrlčí komora. Chcete-li – márnice. Jednalo se o samostatný domek hned u zdi. Jedním z těch, kdo zachytil dávnou minulost vězeňských pohřbů na Pankráci, byl novinář Egon Ervín Kisch.
„Ani mrtvým se neotevřou ústavní vrata. Ve výši muže je vysekána do zdi díra a uzavřena příklopem ze silného železného plechu. Touto dírou prostrčí ráno v šest hodin černou dřevěnou rakev s namalovaným bílým křížem. Venku stojí sedm trestanců, hlídaných čtyřmi vězeňskými strážci s nabitými puškami a nasazenými bodly. Naloží rakev na nosítka. Záklopka ve zdi se zase zavře… Přes čtvrt hodiny jde tato smutná karavana polními pěšinkami k ústavnímu hřbitovu. Tam zahrabou mrtvého, v hlavách pahrbku zastrčí kříž (dvě dřevěné latě), na malé zvonici zazvoní umíráčkem, a pak odejdou ze hřbitova, na nějž nesmí nikdo cizí vstoupit…“
„V zájmu nerušeného chodu...“
Vstup do místa posledního trestaneckého odpočinutí byl z dnešní ulice Na Strži. Kisch se už v roce 1911 pokoušel oficiálně vězeňský hřbitov navštívit, ale C. a k. vrchní zastupitelství mu to nepovolilo. „V zájmu nerušeného služebního vchodu v trestnicích a k zachování vážnosti trestu může býti povolena prohlídka zpravidla pouze k vědeckým nebo služebním účelům,“ stálo v písemném odmítnutí.
Nebyl by to ale „zuřivý reportér“ Kisch, který by si neporadil. Už proto, že hřbitov stál vlastně v lukách a polích, takže kde není soudce, není ani žalobce. Kischovi bylo 26 let, a tak si s dvěma metry hřbitovní zdi poradil. Jak zjistil, zemřelí nebyli na křížích jmenováni, zbylo jen úřední číslo.
Nestoudně kosočtverečné čmáraniny
Pouze u jediného místa objevil více, než číslice. Jeden z hrobů byl označen alespoň krucifixem, na druhý povolila věznice nápis, že „zde leží Josef O., který zemřel 20. února 1896 v 39. roce věku svého“. Jak reportér dokládá, odloučeni od ostatních byli ti zemřelí vězni, kteří si vzali život sami. Kisch tu zaznamenal šest hrobů umístěných stranou u zdi v sousedství vstupních dřevěných vrat.
Kisch poznamenává i zajímavé dobové detaily, které ho na vězeňských hřbitovních vratech zaujaly – plakáty a „lidové“ kresby. „Kino Jandáček zve k návštěvě nejnovějšího filmu. 27. července je v Krči v restauraci U nádraží na počest všech Anen velká zahradní zábava a taneční veselice. Z ostatních plakátů vějí vzduchem již jen útržky a pod nimi se objevují nestoudně kosočtverečné čmáraniny...“