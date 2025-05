10:59

Klasika. Spěcháte na metro, tlačíte se v davu a myslíte jen na to, abyste byli včas v práci nebo brzy doma. Ale co kdybychom vám řekli, že jen kousek od vás se ve spletitém labyrintu pražského metra skrývá utajená komnata jen pro vyvolené? K čemu sloužil tajemný salonek v metru? A je to opravdu jen minulost?