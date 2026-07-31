Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  7:23
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Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba umožnila, aby plocha každého podlaží byla bezezbytku využita. | foto: Pavel Hrabica, Metro.cz

Rothmayerovu vilu najdete v pražských Střešovicích, kousek od Ústřední vojenské...
Rothmayerova vila
Rothmayerova vila.Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...
Rothmayerova vila. Zahrada, kde fotil i Josef Sudek.
21 fotografií
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních staveb, které krášlí Prahu i republiku dodnes.

Rodinná vila architekta Otto Rothmayera je zasazená do tajuplné zahrady, kterou mnohokrát zachytil fotograf Josef Sudek. Dům je plný předmětů z Rothmayerovy sbírky, točité schodiště zdobí artefakty z Pražského hradu, které si kdysi architekt donesl z práce domů. Svou pracovnu tu měla i jeho manželka, významná textilní výtvarnice Božena Rothmayerová.

Rothmayerova vila. Návštěvníky vily zaujme podomácku vyrobená hi-fi stereo souprava, která má ale profesionální parametry.

Šlapete po hradní dlažbě

Pražský architekt, designér a pedagog Otto Rothmayer (28. 2. 1892 Praha-Vinohrady – 24. 9. 1966 Praha-Břevnov) se vyučil truhlářem u svého otce.

  • V letech 1912–1920 byl žákem architekta Jože Plečnika na pražské Uměleckoprůmyslové škole.
  • V roce 1921 si jej Plečnik vybral jako svého zástupce ve Stavební správě Pražského hradu.
  • Až roku 1934 byl Otto Rothmayer Plečnikovým nejbližším spolupracovníkem při architektonických úpravách vnějších i vnitřních prostor Pražského hradu, hradních zahrad a Lánů pro TGM.
  • Po Plečnikově odchodu dokončoval samostatně jeho prostorové koncepce – již po svém a v jednodušším tvarovém pojetí.

Rothmayerova vila. Dlažba z Pražského hradu

Mimochodem, řadu prvků, které se při úpravách na Pražském hradě odstranily, si Rothmayer odvezl do Střešovic. Například dlažbu, kterou najdete pod pergolou u vstupu do vily. Uměl dávat věcem druhý život...

  • V letech 1946–1951 také působil jako profesor na pražské Uměleckoprůmyslové škole, kde vychoval řadu vynikajících architektů i průmyslových výtvarníků.
  • Po odchodu z Pražského hradu v roce 1956 se začal intenzivně věnovat navrhování muzejních a galerijních expozic, výstav a nábytku.

Jeho kámen zdobí Hrad i zahrady celebrit. Teď v Praze vytvořil evropský unikát

Sklářský fenomén je v zahradě

V roce 2007 dům odkoupilo od architektova syna hlavní město Praha. Díky úctě a pietě, kterou dílu svého otce, domu samotnému a jeho interiérům věnoval architektův syn Jan Rothmayer, výrazná fotografická osobnost a žák Josefa Sudka (2. 2. 1932 Praha-Břevnov – 25. 2. 2010 Praha-Břevnov), byla míra nepůvodních prvků a dodatečných stavebních zásahů malá.

Rothmayerova vila. Zahrada, kde fotil i Josef Sudek.

V letech 2012–2013 proběhla restaurátorská obnova vily, včetně interiérů a části zahrady. Vila je ve správě Muzea hl. města Prahy. V současnosti je natrvalo volně přístupná zahrada vily se sklářskými díly světového skláře Reného Roubíčka.

Místo není řešené jako běžný park. Rostliny, kameny, dřevěné prvky i drobná zákoutí tu vytvářejí spíše sérii obrazů. Zahrada se během téměř sta let proměňovala, ale zachovala si charakter intimního prostoru, kde se příroda prolíná s architekturou a uměním.

Rothmayerova vila. Návštěvníky vily zaujme podomácku vyrobená hi-fi stereo souprava, která má ale profesionální parametry.

Unikátní vily najdete v Praze i v celém Česku

  • Soukromé památky minulého století přitahují historiky i běžné návštěvníky.
  • V Praze si momentálně nemohou zájemci objednat prohlídku známé Mullerovy vily kousek od vily Rothmayerovy. Dům navrhl moravský rodák, rakouský architekt Adolf Loos ve spolupráci s architektem Karlem Lhotou.
  • Dalším pražským skvostem je Winternitzova vila (také od Adolfa Loose) nad Smíchovem. Dědicové původních majitelů umožňují po objednání návštěvy i s komentovanou prohlídkou, vilu si lze pronajmout na akce.
  • V centru Olomouce v Univerzitní ulici narazíte na Vilu Primavesi, jednu z nejcennějších staveb vídeňské secese ve střední Evropě. Autory byli vídeňští architekti Franz von Krauss a Josef Tölk. Postavili ji v letech 1905 až 1906 pro rodinu olomouckých bankéřů Primavesi.
  • V Čelákovicích je další z českých funkcionalistických skvostů, Volmanova vila. Tento funkcionalistický dům byl postavený v letech 1938 až 1939 českými architekty Jiřím Štursou a Karlem Janů pro místního továrníka Josefa Volmana.
  • Brno se může pyšnit jedinečnou stavbou světového významu, vilou Tugendhat. Funkcionalistická vila byla postavena v letech 1929–1930 pro manžele Gretu a Fritze Tugendhatovy dle návrhu německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe. V roce 1938 manželé Tugendhatovi emigrovali před nacisty.
Rothmayerovu vilu najdete v pražských Střešovicích, kousek od Ústřední vojenské nemocnice. Z ulice působí nenápadně, až drobně, velká zahrada a přistavěné schodiště je pohledům skryté.
Rothmayerova vila
Rothmayerova vila.Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba umožnila, aby plocha každého podlaží byla bezezbytku využita.
Rothmayerova vila. Zahrada, kde fotil i Josef Sudek.
Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba umožnila, aby plocha každého podlaží byla bezezbytku využita.
21 fotografií
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