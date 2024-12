Také řidiči chtějí domů na kapra. MHD pojede o svátky jinak, některé linky nevyrazí vůbec

Na zastávkách hromadné dopravy se pomalu objevují nové jízdní řády. Vánoční a novoroční provoz je letos naplánovaný od pondělka 23. prosince do neděle 4. ledna.

„Na Štědrý den bude PID jezdit podle sobotních jízdních řádů s ukončením denního provozu tramvají a autobusů zhruba v osmnáct hodin. Metro pojede až do půlnoci, večer ale v prodloužených intervalech. Od 25. do 26. prosince 2024 a 1. ledna 2025 bude pak PID v provozu podle nedělních jízdních řádů,“ říká pro deník Metro mluvčí organizátora dopravy ROPID Filip Drápal.

O pracovních dnech, tedy 23., 27., 30. prosince 2024 a 2. i 3. ledna 2025, bude jezdit PID podle prázdninových jízdních řádů. „Na Silvestra bude PID jezdit podle prázdninových jízdních řádů s úpravou provozu ve večerním období a s prodlouženým provozem,“ dodává Drápal. Metro na Silvestra pojede s prodlouženým provozem tak, aby poslední spoje projížděly centrem Prahy druhého dne těsně po druhé hodině ranní. Mimo provoz budou tramvajové linky 4 a 21, linka 16 pojede jen v úseku Ústřední dílny DP – Kotlářka.

Nepojede ani studentská linka

„Denní provoz tramvají a autobusů bude ukončen zhruba ve 22 hodin s tím, že do druhého dne, zhruba ve 2.30, zůstávají v provozu vybrané autobusové linky podle zvláštních jízdních řádů. Nepojede studentská autobusová linka 187, vložené studentské spoje linky 177 v trase Chodov–Volha a nepojedou ani školní linky a školní spoje příměstských linek,“ popisuje Drápal.

Provoz nočních tramvají bude na Silvestra rovněž zahájen asi ve 22 hodin v intervalu patnáct minut na všech linkách do druhého dne asi do 3.30 ráno. Poté přejdou všechny linky na interval dvacet minut a budou v provozu druhého dne asi do sedmi ráno. Ruší se garantované přestupy. „Na vybraných příměstských linkách budou platit prázdninové jízdní řády a jejich večerní provoz bude upraven příslušnými časovými poznámkami v jízdních řádech. Vlaky pojedou podle prázdninových jízdních řádů pro pracovní den a provoz bude ukončen asi ve dvacet hodin večer s tím, že zhruba do 22 až 23 hodin bude zachován provoz v intervalu šedesát minut na všech linkách S, a to z i do Prahy. Provoz linky S49 bude ukončen v devatenáct hodin. Zrušen bude také půlnoční rozjezd vlaků z Prahy,“ doplňuje Drápal.