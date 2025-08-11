„Kořeny stromů nadzvedají chodník a ničí kovové konstrukce,“ napsal redakci čtenář Martin Vaněk a jako důkaz poslal i snímek z Radlické ulice, kde je vidět i provizorní ohrazení poškozeného okolí stromů. Za fotku od nás získává odměnu 300 korun. Situace je o to zajímavější, že dočasné bariéry jsou kolem několika stromů už několik měsíců. Což působí tak, že se na problém zapomnělo.
Podle Technické správy komunikací (TSK) má ale odkládání řešení svůj důvod. „Zásah do kořenů je nejšetrnější mimo vegetační sezonu, plánujeme realizaci nejdříve na září,“ uvedla pro Metro mluvčí TSK Barbora Lišková a dodala: „Problém, kdy kořeny poškozují chodníky, je nám dobře znám a naši odborníci se mu věnují po celé Praze. V případě ulice Radlická plánujeme komplexní řešení. U nejvíce poškozených míst odstraníme mříže a šetrně odhalíme kořenový systém technologií Airspade (využití stlačeného vzduchu k šetrnému odstraňování zeminy – pozn. redakce). Po odborném posouzení stavu kořenů zvětšíme prostor pro stromy a povrch upravíme pomocí vodopropustného štěrkomlatu, který je pro zeleň vhodnější.“