Před čtyřmi staletími se konala v Praze slavnost, která neměla obdoby. Když se severoněmecký Magdeburg přiklonil k protestantství, získal strahovský opat Kašpar z Questenberka ostatky svatého Norberta, tamního arcibiskupa a zakladatele řádu premonstrátů pro Prahu.
Slavné procesí se svatým Norbertem
Na rozkaz císaře ho do Prahy doprovodili vojáci Albrechta z Valdštejna. Ve slavném procesí na přelomu roku 1626 a 1627 byly přeneseny na Strahov, a tak byl Strahovský klášter povýšen na prvořadé evropské centrum premonstrátského řádu. Opat uspořádal na oslavu přenesení 2. května 1627 triumfální slavnosti. A svatý Norbert se stal jedním z českých zemských patronů. A právě svatého Norberta i slavné procesí si budou připomínat po 399 letech 2. května od 10 do 18 hodin v areálu Strahovského kláštera na slavnostech svatého Norberta.
Více o jeho životě, odkazu i historickém významu se návštěvníci dozvědí právě v expozici v románských sálech, které budou otevřeny zdarma. Součástí oslav budou také dva 20minutové varhanní koncerty ve strahovské bazilice.
Jedinečný výhled na Prahu
Návštěvníky čeká celodenní program. Oslavy zahájí premonstráti mší svatou od 10 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Hlavní část Norbertinských slavností se odehraje na strahovském nádvoří, kde bude po celý den probíhat doprovodný program s hudebními vystoupeními a klášterním jarmarkem plným tradičních pokrmů, řemeslných výrobků, ale například i ukázek historických grafik a kaligrafií.
Při této slavnostní příležitosti bude ve Strahovském klášteře mimořádně volně zpřístupněn i nedávno zrekonstruovaný Opatský refektář, jenž nabízí jedinečný výhled na Prahu.
