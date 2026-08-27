Pražské tramvaje čeká poslední srpnový víkend zajímavý návrat do minulosti. Na linku 19 vyjedou soupravy vozů T3 v netradičním uspořádání PX, tedy spojené záděmi k sobě. Stejné uspořádání mohli cestující v Praze naposledy zažít před více než 40 lety.
Dvě soupravy tramvají T3R.PLF budou o posledním srpnovém víkendu nasazeny do běžného provozu s cestujícími na lince 19. Pro pražskou MHD půjde o mimořádnou připomínku historického způsobu provozu tramvají.
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„Proboha, kde máte dveře?“ Couvali jsme Prahou záděmi k sobě
Netradiční uspořádání však nebude pouze historickou zajímavostí. Po skončení víkendového provozu budou dvě takto spojené soupravy sloužit jako provozní záloha. Důvodem je očekávaný nedostatek obousměrných tramvají KT8D5, které budou potřeba kvůli několika souběžným tramvajovým výlukám v průběhu září.
Naposledy v roce 1983
Tramvaje T3 v uspořádání PX se v Praze objevily naposledy v roce 1983. Tehdy jezdily na lince 45, která zajišťovala dopravu přes provizorní most známý jako Rámusák do zastávky Trojská.
Tehdejší řešení mělo praktický důvod. V Trojské nebyla tramvajová smyčka, a soupravy proto nemohly jednoduše pokračovat v klasickém jednosměrném provozu. Tramvaj po příjezdu na konečnou zastavila na křížovém kolejovém přejezdu a řidič přešel na druhé stanoviště. Souprava se následně vydala opačným směrem. Právě možnost řízení z obou konců soupravy umožňovala takový provoz bez nutnosti otáčení celé tramvaje.
Pro fanoušky pražských tramvají půjde o poměrně unikátní příležitost. Legendární vozy T3 sice v ulicích metropole stále potkat lze, jejich spojení záděmi k sobě je však dnes velmi neobvyklé. Loni si tuto raritu vyzkoušela na vlastní kůži redakce deníku Metro.