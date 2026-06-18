Nová tramvaj Škoda ForCity Plus 52T určená pro Prahu získala prestižní cenu Red Dot Award za produktový design. V jedné z nejuznávanějších světových soutěží uspěla díky spojení moderních technologií, komfortu pro cestující a výrazného vzhledu.
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Podle Škoda Group je ocenění potvrzením práce designérů a vývojářů, kteří vozidlo navrhli přímo pro náročné podmínky pražské tramvajové sítě.
Navržena přímo pro Prahu
Pětičlánková stoprocentně nízkopodlažní tramvaj měří zhruba 32 metrů a pojme až 243 cestujících. Nabídne klimatizaci, wi-fi, moderní informační systém i širší průchody mezi jednotlivými články.
Výrobce myslel také na seniory, rodiče s kočárky nebo lidi se sníženou pohyblivostí. K dispozici bude navíc antikolizní systém využívající kamery, senzory a digitální mapy.
Druhá cena během dvou let
Pro Škoda Group nejde o první podobný úspěch. V roce 2024 získala Red Dot Award také tramvaj pro německý Bonn. Letošní ocenění pro model 52T podle firmy potvrzuje, že český výrobce dokáže uspět i v mezinárodní konkurenci.
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Praha může získat až 200 vozů
Dopravní podnik hlavního města Prahy má zatím objednáno 71 nových tramvají 52T. Součástí smlouvy je ale opce na dalších 129 vozidel. Pokud ji město využije, mohlo by v budoucnu po metropoli jezdit až 200 těchto moderních tramvají.