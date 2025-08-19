Telefonování je totéž co zpěv? Neschválený zákaz mobilů v MHD vyvolává rozpaky

Filip Jaroševský
  15:45
Típněte mobil, sedíte příliš blízko řidiče, velí piktogramy v příměstských busech. Problém je v tom, že je nikdo neposvětil. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ potvrdili deníku Metro zástupci organizátora pražské dopravy (ROPID).
Nálepka u předních sedadel. Neschválené piktogramy mohou přitom uškodit nejen řidičům. | foto: Metro.cz

„Ani se nedivím, že je telefonování v příměstských busech na předních sedačkách u řidiče oficiálně zakázáno. Chudáci šoféři. Poslouchat hlasité telefonování není v MHD příjemné ani cestujícím, natož šoférům.“ Tuhle debatu dvou postarších dam vyslechl deník Metro před pár dny v příměstském autobuse 317, který již pěknou řádku let pendluje mezi smíchovským nádražím a Dobříší. Záminkou pro debatu zmiňovaných cestujících vyvolala čtvercová nálepka, na níž se na bílém podkladu nacházel červeně přeškrtnutý mobilní telefon.

Že jste nikdy o zákazu telefonování či používání mobilního telefonu jako takového v rámci Pražské integrované dopravy (PID) nikdy neslyšeli? Nejste zdaleka sami. Podle mluvčího organizátora dopravy (ROPID) Filipa Drápala je to navíc s těmi zákazy a piktogramy kapánek složitější. „Smluvní přepravní podmínky PID vysloveně telefonování ve vozidlech nezakazují. Je tam však ustanovení, že není cestujícím dovoleno chovat se hlučně, hlasitě provozovat hudbu a též reprodukovanou hudbu nebo řeč. Což se může vztahovat i na hlasité telefonování nebo reprodukování hudby či hlasitého hovoru z telefonu,“ říká pro deník Metro Drápal.

Bezpečnost na první místě

V zájmu bezpečnosti provozu proto může řidič podle Drápala tuto pro někoho zvláštní podmínku vyžadovat. Zejména pokud se tak někdo chová v jeho těsné blízkosti. „Určitě tedy nezakazujeme cestujícím v autobusech telefonovat, měli by ale respektovat základní pravidla slušnosti, tedy aby tím nebyli na obtíž ostatním spolucestujícím nebo dokonce řidiči, což může v extrémním případě vést i ke vzniku dopravní nehody vlivem snížené pozornosti řidiče,“ dodává pro Metro Drápal.

Vstup zakázán?

Pokud si nicméně projdete smluvní přepravní podmínky, a také grafická vyjádření některých přepravních podmínek, piktogram s přeškrtnutým mobilem tu nenajdete. Nikdo jej neposvětil a nemá tak v žádném prostředku MHD co dělat. „Řidič by neměl tyto piktogramy či upozornění vůbec používat,“ míní Drápal.

„Své“ sedačky nesmí mít nikdo

Partyzány vyrábějící si vlastní neschválená upozornění pro cestující deník Metro řešil v rámci PID již před pár lety. Čtenáři si během během pandemie stěžovali, že se v příměstských vlacích linek S objevují nálepky se zákazem vstupu do určitých částí vlaku.

„Prostor je zadán pro vlakové čety.“ Tohle oznámení na plakátku s logem Českých drah se začalo v příměstských vlacích objevovat v dubnu roku 2020. Několik čtenářů Metra tehdy uvedlo, že je z takto označených míst průvodčí vykazovali. Vlakové čety, že mají na vlastní místa nárok právě kvůli pandemii koronaviru. Podle oficiálního vyjádření Českých drah však nikdy nebylo a není možné prostor ve vlacích linek S pro kohokoliv vyhrazovat.

Na těchto místech nesmí cestující sedět, říká papír. Pravda to ale úplně není.

„Pracovníky jsme o zákazu vylepování letáků nebo cedulek preventivně informovali, mimo jiné v souvislosti s nutností neoficiální nálepky odstraňovat, respektive zajistit jejich odstranění například při úklidu v depu. V tomto směru jsme také instruovali zaměstnance pro případné odpovědi na dotazy cestujících, pokud se s podobnou nálepkou setkají,“ uvedli tehdy pro deník Metro zástupci tiskového odboru vlakového dopravce.

Vyznáte se v nich?

  • Otestujte, jak se orientujete v pražské MHD. Klikněte zde a zobrazí se vám kvíz s výběrem piktogramů od nejstarších po nejnovější. Poznáte je všechny?

Státní památky v Plzeňském kraji otevřou v sobotu brány pro noční návštěvníky

Státní památky v Plzeňském kraji se v sobotu 23. srpna po roce opět otevřou po setmění. Na tradiční Hradozámeckou noc připravily kostýmované prohlídky,...

19. srpna 2025  14:10,  aktualizováno  14:10

