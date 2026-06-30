V rozpálených městech i na venkově teď zvířata často nemají kde pít ani se ochladit. Podle Pražské zvířecí záchranky může obyčejná miska s vodou zachránit život ježkům, veverkám, ptákům, včelám i dalším druhům.
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Stačí obyčejná miska
Miska by měla stát ve stínu, nejlépe na zemi. Pro létající živočichy ji lze umístit také na balkon nebo parapet. Důležité je zajistit, aby se nepřevrátila a zároveň nehrozilo utopení drobných zvířat.
„Vodu je nutné pravidelně doplňovat nebo alespoň jednou denně vyměnit. I takto jednoduchý krok může pomoci celé řadě živočichů,“ říká pro deník Metro Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP).
Pražská zvířecí záchranka upozorňuje, že během současných veder řeší společně se záchrannými stanicemi po celé republice každý den stovky případů týkajících se divokých zvířat. Nejčastěji jde o mláďata oslabená horkem a dehydratací.
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Záchranáři proto prosí veřejnost o pomoc. Více informací najdetet na webu www.zvirevnouzi.cz