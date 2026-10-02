Tereza Nislerová před volbami 2026 v Praze: Hlavní město by mělo mít méně městských částí

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  12:00
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Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou...

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou primátorku je Tereza Nislerová. Vystudovala Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické a na magistrátu chce prosadit dostupné bydlení. (9. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

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Pražské Piráty povede do komunálních voleb Tereza Nislerová, jež kandiduje na primátorku hlavního města. Podle ní je důležité řešit dostupnost bydlení, výstavbu městských bytů, metro D, parkování i dopravu. Řeč přišla také na bezpečnost, počet pražských městských částí a možné povolební spolupráce.

Přesně za týden se otevřou volební místnosti a po čtyřech letech se v Česku uskuteční komunální volby. V Praze se bude volit také. Deník Metro vyzpovídal lídryni pražských Pirátů a kandidátku na primátorku Prahy Terezu Nislerovou. Řeč byla o bydlení, dopravě, ale i o podle ní zbytečně velkém počtu městských částí. „V praxi mi přijde neefektivní zvát všech 57 k připomínkování například parkovací reformy, když některé mají 300 obyvatel a jiné až 140 tisíc. Podle mě bychom měli mít zhruba dvacet městských částí,“ řekla v rozhovoru pro Metro zastupitelka Prahy 4.

Bydlení v Praze je jedno z nejméně dostupných v EU. Jak to změnit?
Chceme se zaměřit na výstavbu městských bytů a také na to, aby se v Praze stavělo ve zjednodušených akceleračních zónách. V souvislosti s prodloužením metra jsme navrhli tři nové čtvrti pro zhruba 200 tisíc obyvatel. S ohledem na tuto problematiku ale nelze všechno vyřešit pouze z úrovně magistrátu, potřebná je i spolupráce se státem. Zároveň je nutné pečovat o městský bytový fond. Nechci, aby se městské byty dál privatizovaly. Z mých zkušeností zastupitelky v Praze 4 vyplývá, že se tam stále prodávají městské byty, přestože se za tu dobu v této části nepostavil ani jeden nový. To považuji za velký problém.

Okruh? Jeho stavba byla současným vedením města v podstatě odložena, říká Scheinherr

Kolik bytů Praha vlastní?
Hlavní město nyní vlastní jen zhruba čtyři procenta bytového fondu, tedy přibližně 30 tisíc ze 720 tisíc bytů. Vídeň nebo Berlín vlastní zhruba 20 procent. Za mě by bylo optimální, kdyby Praha vlastnila také alespoň 20 procent bytového fondu. To je ale práce na desítky let a musela by na tom panovat politická shoda. Navíc jsme odhadli, že přibližně 20 tisíc bytů je využíváno pro platformy typu Airbnb. Další desítky tisíc bytů v panelových domech jsou sice zkolaudovány pro bydlení, ale reálně slouží turistům. Jen v Praze 2 je takových domů 33. I to podle nás přispívá k nedostatku bytů pro lidi pracující v Praze. Ti se pak stěhují za hranice města, což vede k nárůstu dopravy v Praze. Je tedy alespoň potřeba zvýšit daň z nemovitosti na tyto domy.

Kde vezmete peníze na metro D?
Kombinací pražského rozpočtu, státních příspěvků a dotací z EU. To je zcela běžný postup u těchto větších stavebních projektů.

Kandidátka na primátorku Tereza Nislerová.

Parkování v Praze: Má město stavět více parkovacích domů?
Počet aut na počet obyvatel stále roste – v současnosti je v Praze zhruba milion vozů na 1,5 milionu obyvatel. Jsme pro výstavbu parkovacích domů i P+R parkovišť. Vzhledem k jejich ceně ale není možné zachytit všechna auta, která do Prahy přijíždějí. Jedno parkovací místo totiž vyjde zhruba na milion korun. Pokud do Prahy denně přijede kolem 300 tisíc vozů, vybudování parkovišť pro všechny by znamenalo náklady kolem 300 miliard korun. To samozřejmě není reálné. Dále je tedy potřeba posilovat kapacitně kolejovou dopravu. A to z toho důvodu, aby zde lidé mohli využívat MHD, která v Praze funguje skvěle. Navíc nepodporujeme celopražskou parkovací zónu, protože to vás ponouká právě parkovat v centru. Zde by měli parkovat zejména rezidenti.

Co dělat s problematickou dopravou v Praze?
Je to podobné jako u předchozí otázky. Namístě je zmínit také omezení tranzitní dopravy v historickém centru města. O tom se hovoří už několik let, stále ale nedošlo k výraznějšímu posunu. Souvisí to navíc i s nedostupným bydlením. Mnoho lidí musí bydlet mimo Prahu a za prací pak do města dojíždět.

Volby 2026

Důležité informace: Kdy a jaké budou volby?

Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje

Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje

Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat

Volební komise: Kdy a kde se přihlásit a jaká je odměna

Muž či žena na radnici: Jak se volí starosta a kolik za to bere

Primátor, nebo starosta? A kdo o něm rozhodne?

Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.

Jaký je váš názor na sdílenou dopravu?
Například koloběžky jsme omezili, protože se jejich provozovatelům nepodařilo naplnit naše pravidla a jejich provoz byl nebezpečný. Sdílená cyklistika mi naopak dává smysl a pro část obyvatel je určitě zajímavou možností dopravy. Je ale potřeba zlepšit bezpečnost cyklistů a tam, kde to prostor v ulicích umožňuje, oddělit cyklistickou dopravu od automobilové.

Která část Prahy je nejvíce zanedbaná?
Pociťuji, že je zanedbané okolí Anděla. Toto místo má podle mě velký potenciál, ale řada obyvatel se tam necítí bezpečně. Důležité je také lépe využít potenciál sídlišť, kde žije téměř polovina Pražanů. Vidím tam například prostor pro vznik komunitních míst. Přijde mi, že se s obyvateli málo mluví o tom, co skutečně potřebují. Chybí mi také více prostoru pro cvičení dospělých a seniorů v blízkosti dětských hřišť. Dnes bývají tyto aktivity většinou oddělené. Přitom když máte malé dítě na hřišti, můžete si přece mezitím zacvičit také.

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Co chcete zrušit jako první?
V Praze je velké množství městských částí. V praxi mi přijde neefektivní zvát všech 57 k připomínkování například parkovací reformy, když některé mají 300 obyvatel a jiné až 140 tisíc. Pak vzniká chaos a není jasné, kdo za co odpovídá. Podle mě bychom měli mít zhruba 20 městských částí.

Jaký projekt musí být hotový do roku 2030?
Chci stavět městské byty. V Pražské developerské společnosti (PDS) je jich nyní naplánováno zhruba osm tisíc. S ohledem na možné komplikace při výstavbě i při sestavování koalice by podle mě byla dobrá zpráva, kdyby se nám za volební období podařilo postavit alespoň polovinu. Kromě toho je potřeba pokračovat ve výstavbě dopravní infrastruktury a metra D.

S kým byste nikdy nešli do koalice?
Máme vyloučené extremisty, komunisty, SPD, Motoristy a hnutí ANO. Týká se to ale pouze pražského magistrátu. V jednotlivých městských částech je to podle mě více o konkrétních lidech než o stranách a hnutích.

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Jak zlepšit bezpečnost?
V mezinárodním srovnání je Praha z hlediska bezpečnosti na tom dobře. Podstav zejména městských policistů ale činí přibližně 300 až 400 lidí. Někdy tak chybí strážníci na potřebných místech, jako jsou například Anděl, Budějovická nebo hlavní vlakové nádraží. Pokud bychom chtěli stavy navýšit, nebude to jednoduché, protože máme relativně nízkou nezaměstnanost. Jednou z cest může být rozsáhlejší dotazníkové šetření mezi potenciálními uchazeči, které by ukázalo, co by je kromě náborového příspěvku motivovalo. Z toho, na co jsem se ptala, vyplývá, že jedním z problémů je opět parkování a dostupnost bydlení. Pokud by město nabídlo řešení i v těchto oblastech, věřím, že by se podstav alespoň částečně podařilo snížit.

Jednou větou – proč by vás měl Pražan volit?
Chci být primátorkou pro bydlení, mám zkušenosti z Evropské komise, jsem manažerka a zároveň máma tří dětí, takže vím, jaký je běžný život Pražana.

Tereza Nislerová

  • Narodila se v roce 1984 v Berouně.
  • Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze.
  • Na VŠE absolvovala obor mezinárodní a evropská studia – diplomacie.
  • Vystudovala mezinárodní program CEMS – Master in International Management.
  • Mezi lety 2008–2009 absolvovala College of Europe v belgických Bruggách.
  • V letech 2009 až 2014 působila v Evropské komisi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG Competition).
  • Od roku 2014 působí ve skupině ORLEN Unipetrol, kde se věnuje zejména projektům financovaným z evropských fondů a modernizaci průmyslových technologií.
  • V komunální politice působí čtyři roky. V roce 2022 se stala zastupitelkou městské části Praha 4.
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