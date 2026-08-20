Tesco opět překvapilo. Přestože se v uplynulých týdnech objevily spekulace o jeho možném prodeji a odchodu značky z České republiky, podle aktuálních informací se společnost naopak pouští do rozšiřování svých služeb. První vlaštovkou je expresní on-line doručení Tesco Hned, které slibuje objednávku přivézt do 40 minut. Bleskové doručení bude dostupné od začátku září v Praze. Tesco na něm bude spolupracovat s kurýrní službou Wolt.
Po Praze do hodiny
„Tesco Hned doplňuje naši stávající nabídku on-line nákupů a přináší řešení pro situace, kdy zákazníci potřebují svůj nákup opravdu rychle,“ uvádí Phil Bennett, vedoucí on-line podnikání pro střední Evropu. Nová služba nabídne možnost doručení potravin, nápojů, drogerie, kosmetiky, potřeb pro domácnost nebo třeba produktů pro domácí mazlíčky. Má přinést větší flexibilitu při nákupech a usnadnit nečekané chvíle, kdy zákazníkům něco chybí, ale nemají čas si skočit na rychlý nákup.
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Tesco může v Česku změnit majitele. Ve hře je i polská Biedronka, ta ale míří jinam
„Zatímco klasické Tesco Online Nákupy zůstávají ideální volbou pro větší plánované nákupy, Tesco Hned cílí na okamžité potřeby zákazníků, kteří chtějí své oblíbené produkty získat během krátké doby,“ doplňuje Bennett.
Rychlost, nebo konec?
Pilotní testování expresního doručení zahájilo Tesco v šesti pražských pobočkách, v následujících týdnech se služba rozšíří do dalších 22 vybraných lokalit v Praze. Do budoucna je ve hře také propojení věrnostního programu Clubcard.
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V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody
Zpráva o bleskovém doručení přichází v době, kdy se nad působením britského obchodního řetězce na českém trhu vznášejí otazníky. Podle informací z britského deníku Financial Times zvažují britští vlastníci Tesca prodej svých aktiv ve střední Evropě, a tedy i v Česku. Mezi nejčastěji zmiňovanými zájemci o odkup Tesca je Schwarz Group, která vlastní Lidl a Kaufland, a také polská Biedronka.
Tesco v Česku