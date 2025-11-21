Těžký kurýr mění pravidla hry: přepraví, co běžný kurýr nezvládne

Online kurýrní služba Takstav.cz se specializuje na přepravu nejen drobných zásilek, ale převážně těch, které běžný kurýr neunese nebo neuveze. A to nejen v pevnou hodinu a den, ale i expresně.

foto: J&N PUBLICITY s.r.o.

Může se jednat o nový nebo použitý nábytek, stavební materiál, technické vybavení, prostornější květináč, rotoped či sezonní zboží, jako jsou vánoční stromky.

Díky flotile 71 vozů, kterou tvoří jak menší dodávky, tak i velké nákladní vozy s hydraulickým ramenem, není problém přepravit cokoliv až před dveře v co nejkratší době. Služba je dostupná po celé republice a kolem Prahy nebo Brna za paušální ceny.

Objednat lze i celé vozidlo a platit na místě

„Snažíme se přenést trend a zaběhlé principy z oblasti e-commerce a měnit tradiční způsoby doručování těžkých a objemných zásilek k přepravě. Nejen převoz stavebního materiálu a techniky, ale i toho těžšího či objemnějšího zboží pro domácnosti nebo řemeslníky. Vyvinuli jsme vlastní aplikaci, kde je k výběru nejen kusová zásilka, ale i celé vozidlo. Online kalkulátor zobrazí pevnou cenu přepravy a lze platit kartou nebo až na místě v hotovosti. Zásilku není nutné sledovat, protože jede z nakládky rovnou přímo na adresu doručení. Žádný svoz a uskladnění na depu. Náklad nemusí být zabalen do přepravního obalu, přeměřovat ho či vážit nebo rozebírat. Naši kurýři ho doručí tak, jak jej obdrží k přepravě,“ říká zakladatel společnosti Michal Mareš.

Že služba funguje, potvrzují i spokojení zákazníci. „Je to praktické. Potřebovala jsem z obchodu převézt velký těžký květináč a dva pytle substrátu. Objednala jsem si Takstav a než jsem prošla celé zahradnictví, vozidlo už stálo před obchodem. Řidič mi doma pomohl věci vyložit až na terasu. Takovou službu si člověk prostě zapamatuje,“ říká Gabriela.

Pevný den a pevný čas

Od listopadu přichází Takstav.cz s novými dalšími dvěma cenovými tarify „pevný den“ a „pevný čas“, které nabízejí nižší ceny vlivem efektivního využití vozidel. Zákazníci si tak mohou nově vybrat nejen expresní doručení do dvou hodin nebo v den objednání, ale i levnější variantu v jiný plánovaný termín nebo čas. Nově si lze připlatit i za výnos nákladu do pater domů nebo si připlatit i dvoučlennou posádku pro výnos takového nákladu, který jeden kurýr neunese. „Využíváme technické inovace v dopravě, které nám umožní efektivní plánování tras a optimalizovat doručení, například i během dopravní špičky,“ uzavírá Michal Mareš.

Online kurýrní služba Takstav.cz se specializuje na přepravu nejen drobných zásilek, ale převážně těch, které běžný kurýr neunese nebo neuveze. A to nejen v pevnou hodinu a den, ale i expresně.

21. listopadu 2025

