Těžkým zkouškám nemusejí Pražané čelit jen sami. Pomůže sociální nadační fond

„Jana žila několik let v tichém utrpení. Její manžel, který jí kdysi býval oporou, se změnil ve zdroj strachu a bolesti. Ponižování, psychický nátlak a fyzické násilí se staly každodenní realitou. Ale Jana našla sílu a odvahu – rozhodla se odejít a začít život, kde bude její dcera vyrůstat v bezpečí,“ popisuje Barbora Komberec Novosadová, ředitelka Sociálního nadačního fondu. Tato nezisková organizace byla založena před dvěma lety a od té doby postavila více než tisíc takzvaných neviditelných mostů přes náročné životní situace Pražanů a Pražanek. Sociální nadační fond nyní spouští kampaň #NeviditelneMosty, která představuje příběhy podpořených Pražanů a zve pražské obyvatele, filantropy i firmy k zapojení. Jedním z nich je právě ten Janin.

„Najít nové bydlení byl jen první krok. Jana, přestože pracuje v kanceláři, neměla dostatek financí na kauci a první nájem. Bez rodiny, na kterou by se mohla obrátit, zvažovala zoufalé možnosti – například rychlou půjčku, která by ji ale mohla stáhnout do dluhové pasti. V tu chvíli vstoupil do jejího života Sociální nadační fond,“ popisuje Novosadová a dodává, že jí tehdy tato městská neziskovka nabídla bezúročnou zápůjčku. Ta jí následně umožnila rychle získat nové bydlení. Tato zápůjčka dala Janě prostor a čas, aby se její finanční situace stabilizovala. Jana si požádala o dávku mimořádné okamžité pomoci a další příspěvky od státu, které jí pomohou zvládnout první roky nového života.

„Díky podpoře může Jana začít znovu. Ukázala své dceři, že má smysl vzepřít se násilí a že obě mohou žít v bezpečném domově. Dávka mimořádné okamžité pomoci je dávka státní sociální podpory, která může finančně pomoci lidem v nenadálé životní situaci. Stát nemá povinnost vyplatit ji vždy. Pokud Jana dávku získá, může zápůjčku hned splatit,“ vysvětluje Novosadová.

Zápůjčka Sociálního nadačního fondu Janě umožnila získat bydlení v okamžiku, kdy ho nutně potřebovala. Pokud by jí dávku úřad práce nepřiznal, měla by Jana tři roky čas na splácení formou měsíčních splátek.

Prim hraje bydlení

„Velice často řešíme případy Pražanů, kdy jde o čas, a proto vytváříme takové podmínky, aby se o výsledku dozvěděli klienti co nejdříve. Do dvou tří týdnů od podání kompletní žádosti. Máme čtyři hlavní témata podpory: prvním je zajištění či udržení si důstojného nájemního bydlení. Druhým podpora lidí se zdravotním znevýhodněním a pečujících tak, aby bylo možné žít i pečovat v domácím prostředí. Třetím podpora pěstounských rodin a čtvrtým podpora sociální práce s lidmi v tíživé situaci formou flexibilních rozpočtů,“ doplňuje Novosadová.

Fond se zaměřuje nejen na okamžitou pomoc, ale také na dlouhodobou udržitelnost. Například osmdesát šest procent klientů Programu podpory bydlení si udrželo bydlení, na které získali příspěvek.

Pomoc rychle a udržitelně

Ze statistik, které si zaměstnanci sociálního fondu vedou, vyplývá, že se také u většiny klientů, respektive žadatelů zlepšilo jejich psychické zdraví a jejich motivace řešit problémy. Bezúročné půjčky zase poskytly nezbytnou finanční stabilitu při nalezení nového domova. V oblasti pěstounské péče umožnila podpora dětem rozvíjet jejich schopnosti a talent a pěstounům poskytla čas na odpočinek i péči o sebe.

„Jen za rok 2023 Sociální nadační fond pomohl získat či udržet bydlení více než sto padesáti domácnostem, zvládat péči téměř sto šedesáti lidem se zdravotním znevýhodněním i pečujícím a podpořit spokojený život pěstounských rodin díky více než dvě stě příspěvkům na kroužky, psychoterapeutickou podporu, letní tábory či speciální vzdělání pro pěstouny,“ uvádí náměstkyně primátora Alexandra Udženija a dodává: „Naše podpora neformálním pečujícím je v rámci tuzemska prozatím unikátní a přála bych si, aby ji vyzkoušela i další města. Možnost krátkodobé regenerace, psychoterapeutické podpory či vzdělávání je pro pečující nedocenitelná. Dobře pečovat mohou ti, kteří mají možnost pečovat i o sebe.“