Silová elektřina vyjde v roce 2026 na 2 725 korun za megawatthodinu, zemní plyn na 1 070 korun za megawatthodinu. Oproti letošku to znamená zlevnění elektřiny o pět procent a plynu dokonce o devět procent. V rámci českého trhu půjde při daném objemu a roční fixaci o jednu z nejvýhodnějších nabídek.
Podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka se tím potvrzuje trend, na který město upozorňovalo už loni. Svěření dodávek energií stoprocentně městské firmě podle něj přináší Praze i jejím organizacím další úspory a zároveň zjednodušuje administrativu spojenou s nákupem energií. I proto dodávky nezajišťují běžní dodavatelé z volného trhu.
Zlevnění je výsledkem pečlivého plánování
Pokles cen je podle vedení THMP výsledkem dlouhodobého a systematického přístupu k nákupu energií, aktivního obchodování na trzích a pečlivého plánování. Společnost tak i nadále plní roli centrálního partnera města pro strategické energetické komodity.
„Díky promyšlenému řízení nákupů a správnému načasování kontraktů se nám podařilo zajistit další meziroční úspory,“ doplnil člen představenstva THMP Michal Fišer, který má na starosti obchod s energií.
Stanovené ceny se budou vztahovat nejen na hlavní město, ale i na městské organizace a společnosti, které jsou zákazníky THMP. V roce 2026 k nim vůbec poprvé přibude také městská část. Centrální a transparentní model nákupu energií má podle města přispět k lepší předvídatelnosti nákladů a k posílení energetické bezpečnosti městských subjektů.