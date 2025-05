Oblíbený kulturní areál musel loni v červnu přerušit činnost na základě rozhodnutí stavebního úřadu, který tehdy uvedl, že prostory nejsou zkolaudované ani stavebně určené k provozu kulturních a společenských akcí.

Podle provozovatele areálu Matěje Velka se výše zmíněné podařilo napravit. „Zároveň běží další procesy, na jejichž konci bychom měli dostat možnost obnovit provoz vnitřních prostor,“ stojí mimo jiné v dopise, který provozovatel zaslal sousedům areálu.

Velek zároveň avizuje, že Kasárna Karlín zavedla opatření, která mají být přínosem pro „poklidné dny“. „Už dříve jsme v areálu zakázali rozdělávání ohňů v letních měsících. Víme, že je potřeba větrat a sušit prádlo... Co se týče venkovních koncertů, omezíme se maximálně na tři za celý rok. Zvuková zkouška bude probíhat do sluchátek tak, aby hudba hrála co nejkratší dobu a koncert nikdy nepřesáhne 22. hodinu. Pokud dostaneme opět možnost promítat letní kino, tak plánujeme hrát pouze do sluchátek,“ slibuje Velek.