Tiché, moderní, pohodlné. Nové tramvaje pro Prahu zvládly testy, mohou vyrazit do ostrého provozu

Autor: Metro.cz
  14:14
Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T určené pro Prahu úspěšně prošly procesem typového schválení a homologace. Plně nízkopodlažní vozidla nejnovější generace tramvají od Škodovky obstála ve všech technických zkouškách a najezdila potřebných 20 tisíc kilometrů bez cestujících a dalších 20 tisíc kilometrů s cestujícími. Tím se přiblížilo jejich předání do majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) a nasazení do pravidelného provozu.
Fotogalerie4

Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T v Praze | foto: Václav Holič, DPP

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T pro Prahu mohou do ostrého provozu! „Máme úspěšně za sebou proces homologace nového typu vozidla. Velmi oceňuji, že celý projekt běží podle harmonogramu, což je u dodávek nových vozidel v dnešní době ohromný úspěch,“ říká Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch s tím, že tramvaje by měly do ostrého provozu vyrazit zhruba za tři týdny.

Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T v Praze

Nové tramvaje nabízejí plně ekologicky klimatizovaný interiér, moderní informační systém, nové ergonomické sedačky, ale především zcela novou elektromechanickou brzdu, která zajišťuje tišší chod, nižší nároky na údržbu a vyšší přesnost brzdného účinku. Kromě toho jsou vozy vybaveny antikolizním systémem s Lidarem, energeticky úsporným osvětlením LED, a také pokročilou rekuperací brzdné energie, která umožňuje její navrácení zpět do sítě, a tedy úsporu nákladů na provoz tramvajové flotily.

Úspěšná spolupráce

  • „Než budeme moct nové tramvaje nasadit do pravidelného provozu, musíme u každého nově dodaného vozu provést povinné zkušební jízdy, technicko–bezpečnostní zkoušky a výrobce následně odstranit případné nalezené nedostatky. Pro každé vozidlo potřebujeme od Drážního úřadu ČR získat průkaz způsobilosti a smluvně musí přejít do majetku DPP. Paralelně s tím běží školení našich řidičů na nový typ tramvají,“ říká Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.
  • Právě dodržování časového harmonogramu a rychlá realizace doprovází projekt pražských tramvají 52T od prvopočátku. Projekt odstartoval v prosinci 2023 podpisem rámcové smlouvy mezi Škoda Group a DPP. Následně si v lednu 2024 poprvé veřejnost mohla prohlédnout, jak bude nová tramvaj vypadat, včetně jejího moderního designu a technických řešení. V červnu téhož roku se Škoda Group pustila do výroby, první vozy spatřily světlo světa na začátku roku 2025. Letos v dubnu začala homologace bez cestujících a v červnu pak i s pasažéry.
  • Všechny vozy úspěšně splnily podmínku předepsaného nájezdu 20 tisíc kilometrů s cestujícími, čímž završily proces ověřování provozní spolehlivosti. Nyní tramvaje získaly typové schválení a certifikaci provozu. Každá jednotlivá tramvaj ještě dostane průkaz způsobilosti, který vydává Drážní úřad. Poté může být konkrétní vůz zařazen do pravidelného provozu s cestujícími.
  • Nová pražská tramvaj je výsledkem úzké spolupráce mezi Škoda Group a DPP. Projekt navazuje na dlouhodobé partnerství obou společností. Jasným důkazem toho je nájezd kilometrů předchozího dodaného typu tramvají.
  • Podle rámcové smlouvy může Škodovka dodat až 200 kusů tramvají. K letošním dvaceti přibude v příštím roce dalších 20 a na zbývajících 140 kusů může dopravní podnik využít opci.
  • Ve vozovně Hloubětín DPP je nyní již 13 tramvají Škoda 52T a zbývajících sedm je v pokročilé fázi výrobě. Škoda Group je podle smlouvy dodá nejpozději na začátku letošního prosince, tedy pouhé dva roky od podpisu smlouvy. Samotnou homologaci pak získala vozidla za pouhých 22 měsíců.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení, za mřížemi byl necelý týden

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

15. října 2025  13:12,  aktualizováno  14:59

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne zavítají například za vojáky do Žatce nebo do lounské dětské psychiatrické nemocnice.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  14:53

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Lobotka podle soudu...

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  14:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava nechá ošetřit další stovky stromů napadených jmelím

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších 475 stromů napadených jmelím bílým. S jeho odstraňováním město začalo v roce 2022, protože stromový...

15. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Kraj chystá v novoměstské nemocnici úpravu hematologie za 80 mil. Kč

Kraj Vysočina chystá úpravu hematologického oddělení ve své nemocnici v Novém Městě na Moravě. Stavební práce v areálu nemocnice tak budou pokračovat další dva...

15. října 2025  13:11,  aktualizováno  13:11

Obcím na Litoměřicku vadí neposouzení dopadů rychlodráhy, věc řeší krajský soud

Krajský soud v Ústí nad Labem se dnes začal zabývat návrhem obcí na Litoměřicku na zrušení opatření obecné povahy vydané Ústeckým krajem, které se týká...

15. října 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Vědci z Mendelovy univerzity umí určit, zda jsou v osivu nežádoucí bakterie

Vědci ze Zahradnické fakulty (ZF) Mendelovy univerzity v Brně umí z několika zrnek zjistit, zda se v osivu nacházejí nežádoucí bakterie, které by ohrozily...

15. října 2025  12:49,  aktualizováno  12:49

Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

15. října 2025  14:30

HSF System postavilo multifunkční halu a administrativní budovu pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. v Praze

15. října 2025  14:25

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

Archeologové zkoumají sovětské gulagy v Kazachstánu, trpěli tam i Češi a Slováci

Plzeňští archeologové začnou příští rok s archeologickým výzkumem bývalých gulagů, nápravných pracovních táborů, na území dnešního Kazachstánu. Začátkem října...

15. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Tiché, moderní, pohodlné. Nové tramvaje pro Prahu zvládly testy, mohou vyrazit do ostrého provozu

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T určené pro Prahu úspěšně prošly procesem typového schválení a homologace. Plně nízkopodlažní vozidla nejnovější generace tramvají od Škodovky obstála ve všech...

15. října 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.