Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T pro Prahu mohou do ostrého provozu! „Máme úspěšně za sebou proces homologace nového typu vozidla. Velmi oceňuji, že celý projekt běží podle harmonogramu, což je u dodávek nových vozidel v dnešní době ohromný úspěch,“ říká Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch s tím, že tramvaje by měly do ostrého provozu vyrazit zhruba za tři týdny.
Tramvaj Škoda ForCity Plus 52T v Praze
Nové tramvaje nabízejí plně ekologicky klimatizovaný interiér, moderní informační systém, nové ergonomické sedačky, ale především zcela novou elektromechanickou brzdu, která zajišťuje tišší chod, nižší nároky na údržbu a vyšší přesnost brzdného účinku. Kromě toho jsou vozy vybaveny antikolizním systémem s Lidarem, energeticky úsporným osvětlením LED, a také pokročilou rekuperací brzdné energie, která umožňuje její navrácení zpět do sítě, a tedy úsporu nákladů na provoz tramvajové flotily.
Úspěšná spolupráce
- „Než budeme moct nové tramvaje nasadit do pravidelného provozu, musíme u každého nově dodaného vozu provést povinné zkušební jízdy, technicko–bezpečnostní zkoušky a výrobce následně odstranit případné nalezené nedostatky. Pro každé vozidlo potřebujeme od Drážního úřadu ČR získat průkaz způsobilosti a smluvně musí přejít do majetku DPP. Paralelně s tím běží školení našich řidičů na nový typ tramvají,“ říká Jan Šurovský, místopředseda představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.
- Právě dodržování časového harmonogramu a rychlá realizace doprovází projekt pražských tramvají 52T od prvopočátku. Projekt odstartoval v prosinci 2023 podpisem rámcové smlouvy mezi Škoda Group a DPP. Následně si v lednu 2024 poprvé veřejnost mohla prohlédnout, jak bude nová tramvaj vypadat, včetně jejího moderního designu a technických řešení. V červnu téhož roku se Škoda Group pustila do výroby, první vozy spatřily světlo světa na začátku roku 2025. Letos v dubnu začala homologace bez cestujících a v červnu pak i s pasažéry.
- Všechny vozy úspěšně splnily podmínku předepsaného nájezdu 20 tisíc kilometrů s cestujícími, čímž završily proces ověřování provozní spolehlivosti. Nyní tramvaje získaly typové schválení a certifikaci provozu. Každá jednotlivá tramvaj ještě dostane průkaz způsobilosti, který vydává Drážní úřad. Poté může být konkrétní vůz zařazen do pravidelného provozu s cestujícími.
- Nová pražská tramvaj je výsledkem úzké spolupráce mezi Škoda Group a DPP. Projekt navazuje na dlouhodobé partnerství obou společností. Jasným důkazem toho je nájezd kilometrů předchozího dodaného typu tramvají.
- Podle rámcové smlouvy může Škodovka dodat až 200 kusů tramvají. K letošním dvaceti přibude v příštím roce dalších 20 a na zbývajících 140 kusů může dopravní podnik využít opci.
- Ve vozovně Hloubětín DPP je nyní již 13 tramvají Škoda 52T a zbývajících sedm je v pokročilé fázi výrobě. Škoda Group je podle smlouvy dodá nejpozději na začátku letošního prosince, tedy pouhé dva roky od podpisu smlouvy. Samotnou homologaci pak získala vozidla za pouhých 22 měsíců.