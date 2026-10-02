Tilikvy, parosničky i krajty. Co vše zdarma nabídne Den zvířat v pražském Ládví?

Autor: Metro.cz
  10:00
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Pomáhat může každý. Den zvířat na Praze 8 opět podpoří útulky, terapeutická zvířata i děti | foto: KD Ládví

Zvířata přinášejí radost, pomáhají překonávat těžké chvíle a často se stávají nenahraditelnými společníky. Jejich nepopiratelný význam v lidském životě připomene již 3. ročník akce Den zvířat. Velkoryse pojatý charitativní rodinný festival se uskuteční v sobotu 3. října 2026 od 14 do 19 hodin v Kulturním domě Ládví v Praze 8. Vyvrcholením programu bude večerní vystoupení populární kapely pro celou rodinu Kašpárek v rohlíku.

Návštěvníky čeká odpoledne plné zábavy, setkávání se zvířaty, vzdělávání i tvoření. Vstupné na akci je dobrovolné a celý výtěžek poputuje na podporu terapeutických zvířat v Psychiatrické nemocnici Bohnice a tamějšího kočičího útulku. Tato zvířata mohou návštěvníci podpořit také koupí unikátního kalendáře vyrobeného speciálně pro Den zvířat. Uspořádaná materiální sbírka podpoří nejen výše zmíněné organizace, ale také psy z útulku v Troji a živočichy ze Záchranné stanice hl. m. Prahy.

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„Pořádáme již třetí ročník Dne zvířat a zájem o tento zábavný i poučný program je nebývalý. Věřím, že se nám podaří udělat z toho tradici i pro příští roky, protože milovníků zvířat, mezi které se počítám, je na Praze 8 hodně. I letos je to samozřejmě spojené s pomocí pro organizace pracující se zvířaty v naší městské části,“ říká jeden z organizátorů akce, radní pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička.

DEN ZVÍŘAT v KD Ládví - 3.10.

Konkrétní pomoc

Návštěvníci mohou pomoci také nákupem originálních výrobků vytvořených pacienty z Psychiatrické nemocnice Bohnice. Jejich tvorba má nejen terapeutický význam, ale zároveň pomáhá získat prostředky na dobrou věc. „Velmi si vážíme toho, že se daří spojovat pomoc zvířatům s pomocí lidem. Každý zakoupený výrobek nebo příspěvek do sbírky má konkrétní význam. Za každým zvířetem, kterému pomůžeme, je skutečný příběh,“ dodává ředitelka KD Ládví Gabriela Málková.

Zvířata pomáhají lidem

Festival Den zvířat také spolupracuje s Fondem ohrožených dětí v Chabařovické ulici. Děti z Klokánku se festivalu zúčastní a následně za nimi zavítají terapeutická zvířata s edukativním programem. „Akce je samozřejmě pro všechny, ale mám radost, že speciálně děti si to vždy velmi užijí a budují si pozitivní vztah k přírodě a ohroženým zvířátkům,“ vysvětluje radní pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička, čímž poukazuje na další rozměr této výjimečné a ojedinělé akce.

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Na co se těšit

Den zvířat nabídne pestrý program pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit například na setkání a focení s papoušky, dog dancing, králičí hop, prezentaci terapeutických zvířat, ukázku výcviku poslušnosti psa, prezentaci neobvyklých zvířat – například krajty královské, tilikvy obrovské, parosničky srdíčkové a dalších zajímavých druhů, dále kreativní workshopy, malování na obličej či fotokoutek. Zlatým hřebem programu bude koncert kapely Kašpárek v rohlíku.

Během celého odpoledne se budou moci návštěvníci pobavit, ale také se dozvědět více o zodpovědné péči o zvířata a možnostech a formách pomoci. Pokud vám není osud zvířat lhostejný, určitě přijďte 3. října na Ládví.

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