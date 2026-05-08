Budova Sněmovny s prázdnými poslaneckými lavicemi, ale i sídlo Senátu ve Valdštejnském a Kolovratském paláci se v pátek 8. května otevřou pro veřejnost.
Do paláců i bez průvodců
Sněmovna a Senát tradičně během státních svátků 8. května a 28. října otevírají své brány. Prohlídka poslanecké sněmovny začíná u hlavního vchodu v ulici Sněmovní 4. Návštěvníci si mohou bez průvodce projít Thunovský palác a s využitím doprovodných informačních zdrojů poznat nejdůležitější prostory dolní komory českého parlamentu v současném i historickém kontextu.
V informačním středisku, které se nachází v přízemí paláce Smiřických na Malostranském náměstí, se mohou lidé dozvědět nejrůznější zajímavosti související s problematikou parlamentarismu, legislativního procesu, parlamentní kontroly vlády nebo parlamentní historie.
Třicet let horní komory
Den otevřených dveří v Senátu se ponese v duchu připomínky 30 let od ustavení horní komory a bude s výročím tematicky provázán. Vstup je možný z recepce C1 i C2, Kolovratský palác je přístupný samostatnou recepcí z Valdštejnské ulice, celá akce je zdarma.
Ve Valdštejnském paláci si návštěvníci mohou prohlédnout nejkrásnější historické prostory, mezi něž patří Hlavní sál, Rytířská síň, Audienční síň a Mytologická chodba. Zpřístupněn bude také Jednací sál, ve kterém po skočení prohlídek proběhne debata veřejnosti s předsedou Senátu, senátorkami a senátory.
Veřejnost si prohlédne i Kolovratský palác, kde bude možné nahlédnout do neslavně proslulého Zeleného salonku, v němž se tehdejší vláda dozvěděla o Mnichovské dohodě. Zájemci se také mohou zapojit do detektivní hry o vyšetřování protektorátní aféry. Připravené jsou i další aktivity pro děti i dospělé v rámci všech prohlídkových okruhů.
