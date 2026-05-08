Nejkrásnější paláce v Česku se otevřou zdarma! Vyrazte 8. května na den otevřených dveří

Autor: Metro.cz
  7:57
Chcete naživo vidět místa, kde úřadují naši poslanci a senátoři. Pak si nenechte 8. května ujít den otevřených dveří Sněmovny a Senátu. Podívat se můžete i do sídla české diplomacie, Černínského paláce. A také do paláců, které jsou označované za nejkrásnější v Česku. Všude je vstup zdarma.
Lidé mají 8. května příležitost prohlédnout si budovy obou komor parlamentu. V Senátu si zkusit mluvit za pultíkem.

Budova Sněmovny s prázdnými poslaneckými lavicemi, ale i sídlo Senátu ve Valdštejnském a Kolovratském paláci se v pátek 8. května otevřou pro veřejnost.

Do paláců i bez průvodců

Sněmovna a Senát tradičně během státních svátků 8. května a 28. října otevírají své brány. Prohlídka poslanecké sněmovny začíná u hlavního vchodu v ulici Sněmovní 4. Návštěvníci si mohou bez průvodce projít Thunovský palác a s využitím doprovodných informačních zdrojů poznat nejdůležitější prostory dolní komory českého parlamentu v současném i historickém kontextu.

V informačním středisku, které se nachází v přízemí paláce Smiřických na Malostranském náměstí, se mohou lidé dozvědět nejrůznější zajímavosti související s problematikou parlamentarismu, legislativního procesu, parlamentní kontroly vlády nebo parlamentní historie.

Třicet let horní komory

Den otevřených dveří v Senátu se ponese v duchu připomínky 30 let od ustavení horní komory a bude s výročím tematicky provázán. Vstup je možný z recepce C1 i C2, Kolovratský palác je přístupný samostatnou recepcí z Valdštejnské ulice, celá akce je zdarma.

Ve Valdštejnském paláci si návštěvníci mohou prohlédnout nejkrásnější historické prostory, mezi něž patří Hlavní sál, Rytířská síň, Audienční síň a Mytologická chodba. Zpřístupněn bude také Jednací sál, ve kterém po skočení prohlídek proběhne debata veřejnosti s předsedou Senátu, senátorkami a senátory.

Veřejnost si prohlédne i Kolovratský palác, kde bude možné nahlédnout do neslavně proslulého Zeleného salonku, v němž se tehdejší vláda dozvěděla o Mnichovské dohodě. Zájemci se také mohou zapojit do detektivní hry o vyšetřování protektorátní aféry. Připravené jsou i další aktivity pro děti i dospělé v rámci všech prohlídkových okruhů.

  • Oba paláce Senátu lze navštívit 8. května 2026 od 7.30 do 17 hodin.
  • Otevřena bude také Valdštejnská zahrada (7 do 19 hodin), která je druhou největší zahradou v Praze, a ve které si v průběhu dne lide mohou v několika časech poslechnout koncerty Hudby Hradní stráže a Policie ČR či ochutnat potraviny oceněné značkou Regionální potravina.
  • Po celý den bude otevřené i Informační centrum. K dispozici zde budou také upomínkové předměty a informační materiály ke 30 letům horní komory i časopis Senát, který informuje o práci horní komory českého parlamentu.
  • Po celém areálu Senátu bude k vidění několik tematických výstav o historii horní komory.

