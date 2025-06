Tramvaj Škoda 52T patří mezi zcela nové nízkopodlažní vozy vyvinuté speciálně pro Prahu. Vejít by se do něj mělo 243 lidí, míst k sezení v ní je 70. Nová tramvaj společností Škoda Transportation nabízí větší komfort, klimatizaci, USB zásuvky i modernější informační systém. Zájem cestujících o první jízdu byl veliký. Na premiéře to bylo trochu drama, což dokazuje i naše facebookové video.

Tramvaj 52T je nejnovějším přírůstkem do pražské flotily. Už několik týdnů plnila podmínky pro homologaci v rámci testování bez cestujících. V létě bude tento vůz k vidění v ulicích Prahy už také s cestujícími. Tramvaj má pendlovat na lince 12 mezi Hloubětínem a Barrandovem. Jízdní řády najdete na webu pražského dopravního podniku.

Nová tramvaj Škoda 52T vyjela 20. června 2025 poprvé s cestujícími.

Jak první den tramvaje s cestujícími vypadal, si můžete prohlédnout v galerii. O tom, čím je Škoda ForCity Plus 52T výjimečná, jsme mluvili v našem podcastu Linka M.