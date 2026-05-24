To nejlepší v červnu v Praze zdarma: Soutěž o nejchlupatějšího psa, knižní jarmark a muzejní noc

Tereza Hrabinová
Tereza Hrabinová
  7:17
Sledovat Metro na Googlu
Červen v Praze nabídne řadu akcí, za které neutratíte ani korunu. Vyrazit můžete na koncerty, knižní festival, muzejní noc nebo komunitní akci pro pejskaře. Přinášíme výběr zajímavých červnových akcí s volným vstupem.
Fotogalerie4

Momentka z loňské Pražské muzejní noci | foto: Metro.cz

Obsah

Saxophone: Štěpán Škoch a Kate Hamsíková

  • Datum: 3. června
  • Čas: 19:30–21:00
  • Místo: Vinohradská 3218/169

V rámci Letní scény Prahy 10 hudebník Štěpán Škoch společně se světelnou designérkou Kate Hamsíkovou představí improvizační projekt propojující saxofon, elektroniku a vizuální efekty. Žánrově se pohybují mezi ambientem, jazzem a taneční elektronikou. Koncert vzniká přímo na místě pomocí looperů a samplerů, takže každé vystoupení je originální.

Songs of Peace

  • Datum: 4. června
  • Čas: 19:00–20:00
  • Místo: Anežský klášter

V historických prostorách Anežského kláštera vystoupí mezinárodní pěvecký sbor Paree’s Group z New Yorku. Soubor vedený Paree Atkin zazpívá meditativní skladby duchovního učitele Sri Chinmoye. Zachycují odvěké lidské hledání vnitřního míru, radosti, krásy a naplnění. Koncert nabídne prostor k zastavení, inspiraci a hlubokému hudebnímu zážitku Organizátoři doporučují rezervaci předem kvůli omezené kapacitě.

Anežský klášter na Starém Městě je sídlem Národní galerie v Praze.

Knihex 16

  • Datum: 5.–6. června
  • Čas: 9:00–20:00
  • Místo: Muzeum literatury, Pelléova 44/22

Festival a knižní jarmark Knihex propojuje nezávislé nakladatele se čtenáři. Návštěvníci se mohou těšit na autorská čtení, křty knih, workshopy i odpočinkovou zónu i antikvární stánek. Program je připravený pro dospělé i děti.

Pražská muzejní noc

  • Datum: 13. června
  • Čas: od 19:00
  • Místo: různě po Praze

Do Pražské muzejní noci se opět zapojí desítky muzeí, galerií a kulturních institucí po celé metropoli. Návštěvníci se mohou těšit na volné vstupy i speciální doprovodný program.

Hlavním centrem akce bude okolí Muzea Prahy na Florenci, kde vznikne odpočinková zóna, informační stan i hudební program. Za příznivého počasí bude k vidění i unikátní model Měsíce s názvem Lunalón, zapůjčený Hvězdárnou a planetáriem Brno.

Hlavní budova Muzea Prahy se nachází na Florenci.

Psi na Desítce

  • Datum: 20. června
  • Čas: 11:00–17:00
  • Místo: Malešický park

Malešický park obsadí tradiční komunitní akce Psi na Desítce. Program nabídne soutěže o nejhezčího nebo nejchlupatějšího psa, agility ukázky, psí hlavolamy i ukázky výcviku. Součástí programu jsou přednášky, adopce pejsků z organizace Dočasky De De nebo projekt Click and Feed pomáhající opuštěným psům. Chybět nebude ani food zóna a program pro děti.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Dějiny letenského Molochova. Židé, říšští Němci, komunističtí prominenti, ale taky sexshop

Molochov. Stavěli ho v letech 1936 až 1938.

Byl trnem v očích už v době, kdy v roce 1936 kopli dělníci poprvé do země. Dlouhý blok třinácti domů na Letenské pláni vyvolával emoce od svého vzniku. Obývali ho židovští obchodníci a podnikatelé,...

Nadšenec mapuje příběhy olomouckých domů. Chce jich představit stovky

Malý renesanční dům s arkýřem ve Školní ulici v Olomouci (květen 2026)

Matěj Lošťák vytvořil projekt OPUS-O, v němž zájemcům přibližuje historii domů v centru Olomouce, včetně jejich postupných proměn či příběhů jejich majitelů. Název vyprávění příběhů o významných či...

24. května 2026  7:22,  aktualizováno  7:33

Marokánka po těžbě se změní v oázu přírody i adrenalinu. Za třicet let

V pískovně Marokánka II se bude těžit jistě přes dvacet let, pak by se tu dalo...

Nová jezera, písčité pláže, tratě pro bikery, ráj chráněných druhů rostlin a živočichů uprostřed lesa, a přesto kousek od Hradce Králové. U Krňovic nevznikne jen malá oáza, ale obrovská lokalita,...

24. května 2026  7:22,  aktualizováno  7:22

To nejlepší v červnu v Praze zdarma: Soutěž o nejchlupatějšího psa, knižní jarmark a muzejní noc

Momentka z loňské Pražské muzejní noci

Červen v Praze nabídne řadu akcí, za které neutratíte ani korunu. Vyrazit můžete na koncerty, knižní festival, muzejní noc nebo komunitní akci pro pejskaře. Přinášíme výběr zajímavých červnových akcí...

24. května 2026  7:17

Učit se od nejlepších je k nezaplacení, říká o cestě do Francie mladý kuchař

Dvacetiletý kuchař z Karlových Varů Jonáš Chorvat aktuálně sbírá zkušenosti v...

Neexistují malé cíle. Tímto heslem se řídí dvacetiletý kuchař Jonáš Chorvat z Karlových Varů. Díky píli, touze se dále vzdělávat, a lásce ke gastronomii se vydal po maturitě získávat zkušenosti do...

24. května 2026  7:12,  aktualizováno  7:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Lékaři z Brna poprvé využili při odsátí sraženiny mimotělní filtraci krve

ilustrační snímek

Lékaři z brněnského Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) provedli v dubnu ženě trombaspiraci a poprvé při tom využili mimotělní filtraci...

24. května 2026  5:20,  aktualizováno  5:20

Svojšínský zámek povstal z ruin. Starosta malé obce dokázal nemožné

Zámek ve Svojšíně na Tachovsku prošel opravou, která trvala několik let. Velkou...

Když v roce 2002 začal starostovat ve Svojšíně na Tachovsku, měl jediný cíl: opravit zdejší zámek. Karel Petráň se totiž v obci narodil a zámek ho od dětství fascinoval. Zároveň ho mrzelo, že se za...

24. května 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Živě: The Listening World Summit pokračuje nedělním programem

24. května 2026

Sudetoněmecký sjezd pokračuje v Brně na výstavišti, promluví premiér Söder

ilustrační snímek

V Brně dnes pokračuje sjezd sudetských Němců, druhým dnem mají program na výstavišti. Na hlavním shromáždění tam promluví bavorský premiér Markus Söder,...

24. května 2026,  aktualizováno 

Lidé v Choťánkách v referendu odmítli výstavbu logistického centra pro Globus

ilustrační snímek

Lidé v Choťánkách na Nymbursku dnes v referendu odmítli výstavbu logistického centra pro společnost Globus v katastru obce. Proti tomu, aby obec uzavřela s...

23. května 2026  22:50,  aktualizováno  22:50

9. den na MS v hokeji 2026: Česko zvládlo derby Slovenskem, severský souboj skončil překvapením

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Sobota 23. května nabídne na MS v hokeji 2026 další atraktivní program základních skupin. Největší pozornost českých fanoušků poutalo derby se Slovenskem. Překvapení pak přineslo severské derby....

24. května 2026

Pohřešovanou jedenáctiletou dívku z Jihlavy našli v Třebíči, je v pořádku

ilustrační snímek

Pohřešovanou jedenáctiletou dívku z Jihlavy našli dnes večer v Třebíči, kam se vydala vlakem. Dívka, která se pohádala s otcem, je v pořádku. Novináře o tom...

23. května 2026  20:11,  aktualizováno  20:56

Po střetu s nákladním autem zemřel dnes na Třebíčsku řidič osobního vozidla

ilustrační snímek

Po srážce s nákladním autem zemřel dnes večer u Mohelna na Třebíčsku řidič osobního vozidla. Nehoda se stala na vozovce nižší třídy mezi Mohelnem a Kramolínem....

23. května 2026  20:07,  aktualizováno  20:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.