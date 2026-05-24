Saxophone: Štěpán Škoch a Kate Hamsíková
- Datum: 3. června
- Čas: 19:30–21:00
- Místo: Vinohradská 3218/169
V rámci Letní scény Prahy 10 hudebník Štěpán Škoch společně se světelnou designérkou Kate Hamsíkovou představí improvizační projekt propojující saxofon, elektroniku a vizuální efekty. Žánrově se pohybují mezi ambientem, jazzem a taneční elektronikou. Koncert vzniká přímo na místě pomocí looperů a samplerů, takže každé vystoupení je originální.
Songs of Peace
- Datum: 4. června
- Čas: 19:00–20:00
- Místo: Anežský klášter
V historických prostorách Anežského kláštera vystoupí mezinárodní pěvecký sbor Paree’s Group z New Yorku. Soubor vedený Paree Atkin zazpívá meditativní skladby duchovního učitele Sri Chinmoye. Zachycují odvěké lidské hledání vnitřního míru, radosti, krásy a naplnění. Koncert nabídne prostor k zastavení, inspiraci a hlubokému hudebnímu zážitku Organizátoři doporučují rezervaci předem kvůli omezené kapacitě.
Knihex 16
- Datum: 5.–6. června
- Čas: 9:00–20:00
- Místo: Muzeum literatury, Pelléova 44/22
Festival a knižní jarmark Knihex propojuje nezávislé nakladatele se čtenáři. Návštěvníci se mohou těšit na autorská čtení, křty knih, workshopy i odpočinkovou zónu i antikvární stánek. Program je připravený pro dospělé i děti.
Pražská muzejní noc
- Datum: 13. června
- Čas: od 19:00
- Místo: různě po Praze
Do Pražské muzejní noci se opět zapojí desítky muzeí, galerií a kulturních institucí po celé metropoli. Návštěvníci se mohou těšit na volné vstupy i speciální doprovodný program.
Hlavním centrem akce bude okolí Muzea Prahy na Florenci, kde vznikne odpočinková zóna, informační stan i hudební program. Za příznivého počasí bude k vidění i unikátní model Měsíce s názvem Lunalón, zapůjčený Hvězdárnou a planetáriem Brno.
Psi na Desítce
- Datum: 20. června
- Čas: 11:00–17:00
- Místo: Malešický park
Malešický park obsadí tradiční komunitní akce Psi na Desítce. Program nabídne soutěže o nejhezčího nebo nejchlupatějšího psa, agility ukázky, psí hlavolamy i ukázky výcviku. Součástí programu jsou přednášky, adopce pejsků z organizace Dočasky De De nebo projekt Click and Feed pomáhající opuštěným psům. Chybět nebude ani food zóna a program pro děti.