Znáte radiálu ze Žižkova od Krejcárku dolů do Karlína k Palmovce. Po silnici vedoucí na vysokých sloupech nad zemí projíždějí denně tisíce aut. I když po obou stranách vede i chodník pro pěší, moc lidí tady nepotkáte.
Nebylo to poprvé, kdy jsem tudy jedním či oním směrem běžel, svého času jsem tu často pendloval i na kole. Na bicyklu po silnici, při běhání po levé či pravém straně silničního mostu. Ale až nedávno jsem při běhu směrem vzhůru na Žižkov stočil zrak přes zábradlí.
Hned mě zaujal vršek pouliční lampy. Obecně si osvětlení všímám, nejen kvůli sporům, zda je lepší bílé nebo žluté světlo pro náš organismus. Ale i kvůli technologiím, tvarům, umístěním osvětlení.
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Tahle svítilna byla už na první pohled letitá. Mnohem zajímavější, než patina, je tvar svítidla na vysokém sloupu. Něco jako zmutovaný patvar původního provedení. Rakovinový nádor na původním osvětlení. Uvědomil jsem si, že z auta je nepostřehnutelná, dokonce ani z autobusu nebo kabiny náklaďáku. Někomu možná připomene bájného Vetřelce od H. R. Gigera.
A lidé, kteří jdou, či jedou tam dole pod radiálou, kde jsou nejříznější stavební dvory, servisy a vůbec typický brownfield, možná ani netuší, co svítí nad jejich hlavami.