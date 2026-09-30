Brm, brm, start! Praha se chystá na večer, kdy to na Markétě zase pořádně zaburácí. Příští pondělí se totiž jede 57. Memoriál Luboše Tomíčka. A hlavní otázka zní: dokáže Jan Kvěch vyhrát potřetí za sebou?
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Hattrick na stole
Motory, rychlost, souboje kolo na kolo. A k tomu atmosféra, kterou plochá dráha umí nabídnout snad lépe než málokterý sport. Pražská Markéta bude v pondělí od osmnácti hodin patřit jezdcům domácím i zahraničním. A jeden z nich bude pod zvláštním drobnohledem.
„V roce 2024 ukončil Jan Kvěch čtrnáctileté čekání na českého vítěze Tomíčkova memoriálu. O rok později na svůj triumf navázal a stal se prvním jezdcem od Rafała Okoniewského, který dokázal závod vyhrát ve dvou po sobě jdoucích letech. Letošní ročník tak může přinést další zajímavý zápis do historie závodu,“ říká pro deník Metro jeden z hlavních organizátorů akce Viktor Beran.
Startovní listina se ještě finalizuje, už teď ale slibuje pořádně namíchaný koktejl domácích reprezentantů, zkušených borců i nastupující generace. Vedle Kvěcha se představí například Václav Milík, Daniel Klíma, Norick Blödorn, Oliver Berntzon, Nicolai Klindt, Antti Vuolas nebo lotyšský jezdec Andžejs Lebedevs. A pak přijde finále.
„Základní část závodu postupně proseje startovní pole a pět nejlepších jezdců si to rozdá v závěrečné jízdě. Právě ta rozhodne o prvních pěti místech. Takže i když někdo během večera nasbírá hromadu bodů, jistotu ještě mít nemusí. Jedna poslední jízda. Jeden start. Čtyři kola. A pak už může být všechno jinak,“ dodává Beran.
Nejen pro fanoušky
Tomíčkův memoriál ale není večer jen pro znalce ploché dráhy. Na Markétě se počítá s celými rodinami. Děti ve věku od pěti do deseti let mohou dokonce doprovodit své oblíbené jezdce při slavnostním nástupu přímo na závodní plochu. K tomu dostanou speciální tričko a malý suvenýr. Míst už zbývá jen velice málo.
Ještě před závodem čeká návštěvníky přístup do depa, takže si mohou jezdce a jejich stroje prohlédnout opravdu zblízka. Nebude chybět ani autogramiáda, cheerleaders a na závěr tradiční ohňostroj. Právě blízkost je podle fanoušků jedním z kouzel ploché dráhy.
Žádná vzdálená tečka na trati. Tady slyšíte motory, cítíte jejich sílu a souboje sledujete prakticky z každého místa stadionu.
Trofej s tváří Tomíčka
Vítěz si navíc neodveze obyčejný pohár. Skleněné trofeje připravené pro nejlepší tři jezdce na sobě mají podobiznu Luboše Tomíčka a vznikají speciálně pro tento závod.
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Memoriál se jede na počest československého reprezentanta Luboše Tomíčka, který v roce 1968 podlehl následkům zranění po pádu při Zlaté přilbě v Pardubicích.
První ročník v současné době již kultovní motorkářské akce se uskutečnil o rok později. Od té doby se na Markétě vystřídaly desítky velkých jmen světové ploché dráhy.
Tomíčkův memoriál má za sebou víc než půlstoletí