Tomíčkův memoriál bude zase burácet. Kvěch může na Markétě vstoupit do historie

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  8:30
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Plochodrážní závod zblízka a bez filtru. Speciální skleněné trofeje získají...

Plochodrážní závod zblízka a bez filtru. Speciální skleněné trofeje získají tři nejlepší jezdci. | foto: ARCHIV AKM

Markéta ale ožívá dávno před startem. Pokladny a stánky s občerstvením se...
Jediná závěrečná jízda rozhodne o konečném pořadí na prvních pěti místech.
Závodníci nejprve absolvují základní část, ve které se postupně utkávají mezi...
Rozhoduje se až na konci. Závodníci nejprve absolvují základní část, ve které...
14 fotografií
Jedna z nejoblíbenějších motorkářských událostí v tuzemsku – 57. Memoriál Luboše Tomíčka – se na stadionu v Praze 6 odehraje den po Zlaté přilbě v Pardubicích. V pondělí 5. října tak Markéta znovu ožije burácením motorů, ostrými souboji a atmosférou, kterou plochá dráha umí nabídnout. Největší pozornost bude poutat domácí Jan Kvěch, který může po triumfech z let 2024 a 2025 vyhrát Tomíčkův memoriál potřetí za sebou.

Brm, brm, start! Praha se chystá na večer, kdy to na Markétě zase pořádně zaburácí. Příští pondělí se totiž jede 57. Memoriál Luboše Tomíčka. A hlavní otázka zní: dokáže Jan Kvěch vyhrát potřetí za sebou?

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Hattrick na stole

Motory, rychlost, souboje kolo na kolo. A k tomu atmosféra, kterou plochá dráha umí nabídnout snad lépe než málokterý sport. Pražská Markéta bude v pondělí od osmnácti hodin patřit jezdcům domácím i zahraničním. A jeden z nich bude pod zvláštním drobnohledem.

„V roce 2024 ukončil Jan Kvěch čtrnáctileté čekání na českého vítěze Tomíčkova memoriálu. O rok později na svůj triumf navázal a stal se prvním jezdcem od Rafała Okoniewského, který dokázal závod vyhrát ve dvou po sobě jdoucích letech. Letošní ročník tak může přinést další zajímavý zápis do historie závodu,“ říká pro deník Metro jeden z hlavních organizátorů akce Viktor Beran.

Dvakrát a dost? Jan Kvěch rozhodně nechce končit.

Startovní listina se ještě finalizuje, už teď ale slibuje pořádně namíchaný koktejl domácích reprezentantů, zkušených borců i nastupující generace. Vedle Kvěcha se představí například Václav Milík, Daniel Klíma, Norick Blödorn, Oliver Berntzon, Nicolai Klindt, Antti Vuolas nebo lotyšský jezdec Andžejs Lebedevs. A pak přijde finále.

„Základní část závodu postupně proseje startovní pole a pět nejlepších jezdců si to rozdá v závěrečné jízdě. Právě ta rozhodne o prvních pěti místech. Takže i když někdo během večera nasbírá hromadu bodů, jistotu ještě mít nemusí. Jedna poslední jízda. Jeden start. Čtyři kola. A pak už může být všechno jinak,“ dodává Beran.

Markéta ale ožívá dávno před startem. Pokladny a stánky s občerstvením se otevírají už ve 13.30.
Jediná závěrečná jízda rozhodne o konečném pořadí na prvních pěti místech.
Závodníci nejprve absolvují základní část, ve které se postupně utkávají mezi sebou.
Rozhoduje se až na konci. Závodníci nejprve absolvují základní část, ve které se postupně utkávají mezi sebou.
14 fotografií

Nejen pro fanoušky

Tomíčkův memoriál ale není večer jen pro znalce ploché dráhy. Na Markétě se počítá s celými rodinami. Děti ve věku od pěti do deseti let mohou dokonce doprovodit své oblíbené jezdce při slavnostním nástupu přímo na závodní plochu. K tomu dostanou speciální tričko a malý suvenýr. Míst už zbývá jen velice málo.

Ještě před závodem čeká návštěvníky přístup do depa, takže si mohou jezdce a jejich stroje prohlédnout opravdu zblízka. Nebude chybět ani autogramiáda, cheerleaders a na závěr tradiční ohňostroj. Právě blízkost je podle fanoušků jedním z kouzel ploché dráhy.

Markéta ale ožívá dávno před startem. Pokladny a stánky s občerstvením se otevírají už ve 13.30.

Žádná vzdálená tečka na trati. Tady slyšíte motory, cítíte jejich sílu a souboje sledujete prakticky z každého místa stadionu.

Trofej s tváří Tomíčka

Vítěz si navíc neodveze obyčejný pohár. Skleněné trofeje připravené pro nejlepší tři jezdce na sobě mají podobiznu Luboše Tomíčka a vznikají speciálně pro tento závod.

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Memoriál se jede na počest československého reprezentanta Luboše Tomíčka, který v roce 1968 podlehl následkům zranění po pádu při Zlaté přilbě v Pardubicích.

První ročník v současné době již kultovní motorkářské akce se uskutečnil o rok později. Od té doby se na Markétě vystřídaly desítky velkých jmen světové ploché dráhy.

Tomíčkův memoriál má za sebou víc než půlstoletí

  • První ročník se jel v roce 1969, tedy rok poté, co československý reprezentant Luboš Tomíček tragicky zemřel po pádu z motorky.
  • Rozhoduje se až na konci. Závodníci nejprve absolvují základní část, ve které se postupně utkávají mezi sebou. Pět nejlepších pak čeká finále. Právě jediná závěrečná jízda rozhodne o konečném pořadí na prvních pěti místech. Jinými slovy, ani skvělý výkon během večera nemusí znamenat jistotu až do posledního průjezdu cílem.
  • Markéta ale ožívá dávno před startem. Pokladny a stánky s občerstvením se otevírají už ve 13.30, diváci se na stadion dostanou od 15.30 a od 16.00 mohou nahlédnout také do depa. Od 16.40 přijde na řadu autogramiáda, která potrvá do 17.00. Slavnostní nástup začíná v osmnáct hodin.
  • Děti ve věku od pěti do deseti let mohou při slavnostním nástupu doprovodit závodníky až na závodní plochu. Kromě zážitku z bezprostřední blízkosti jezdců na ně čeká také speciální tričko a malý suvenýr.
  • Mezi potvrzenými jezdci jsou Jan Kvěch, Václav Milík, Daniel Klíma, Norick Blödorn, Oliver Berntzon, Gregor Zorko, Matic Ivačič, Zoltan Lovacz, Robert Chmiel, Michele Paco Castagna, Nicolai Klindt, Antti Vuolas a Andžejs Lebedevs.
  • Tomíčkův memoriál není v české ploché dráze osamoceným tradičním podnikem. Mezi výrazné závody patří především Zlatá přilba města Pardubic, která letos nabídne už 78. ročník, a její juniorské předkolo Zlatá stuha, letos s pořadovým číslem 52.
  • Své pevné místo v kalendáři mají také Memoriál Antonína Vildeho ve Slaném a Memoriál Erwina Tragatsche ve Svitavách.
  • Vedle memoriálů a mezinárodních mítinků se v tuzemsku jede také Extraliga družstev, domácí mistrovství jednotlivců a mistrovství dvojic.

Na Markétě jsou diváci jezdcům opravdu na dosah. Slyší motory, vidí souboje v zatáčkách a mohou před závodem nahlédnout i do depa.

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