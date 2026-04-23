Každá ze tří linek metra má svou vlastní unikátní podobu znělky, která se liší počtem tónů i melodií. Zatímco linka A sází na vzestupný motiv o dvou tónech, linka B využívá trojtónovou sekvenci a linka C se ohlašuje specifickým akordem. Tento systém vznikl v 70. a 80. letech, aby nevidomým a slabozrakým cestujícím usnadnil identifikaci trasy, na které se právě nacházejí.
Na sociálních sítích se v minulých dnech o tónech začalo spekulovat na základě instagramového příspěvku Michaela Schnauberta. Ten tvrdí, že gong každé linky odpovídá stejnojmennému akordu. Neověřenou perličku přesdílela také Prima. My jsme se rozhodli teorii o akordech ověřit. Podle dirigenta Chuheie Iwasakiho to není tak jednoznačné.
Co je to akord?
Akord je souzvuk nejméně tří tónů různých výšek, které společně vytvářejí harmonický celek. V hudební teorii slouží jako základní stavební kámen pro doprovod melodií a určování nálady skladby.
Základní uspořádání tónů se nazývá stupnice. Jde o řadu tónů seřazených podle výšky. Například diatonická stupnice C dur obsahuje tóny C, D, E, F, G, A, H a opět C (oktávu výše). Stupnice má sedm různých tónů, přičemž osmý tón je opakováním prvního v jiné výšce.
V českém a německém značení se používá tón H, zatímco v anglosaském systému se pro stejný tón používá označení B. Naopak české B odpovídá anglickému B♭. Tento rozdíl je důležitý při čtení not nebo označení akordů v různých hudebních systémech.
Jak se budou jmenovat stanice metra D? Místopisná komise zveřejnila finální návrh
Linka A: Potenciální A dur
Při rozboru linky A Iwasaki hned v úvodu vyvrací mýtus o přímé shodě, ale ponechává prostor pro interpretaci. „Není to A dur, protože ten se skládá z tónů A, Cis a E,“ vysvětluje Iwasaki. Tóny linky metra A jsou ve skutečnosti E a Cis. „Dalo by se ale říct, že to do tohoto akordu může přejít. Takže to teoreticky může být A dur,“ objasňuje dirigent s tím, že posluchač si základní tón A může podvědomě domyslet.
Linka B: Interpretace je složitější
U žluté trasy je situace o poznání složitější a hudební hádanka zde nedává tak přímočarou odpověď. „U linky B je to těžší, protože se jedná o tóny G, E, C. Ty těžko přejdou na akord B major, tedy H dur,“ vysvětluje Iwasaki. Přesto jde podle něj o zajímavou kombinaci. „Ale společně s H dur je to hezká harmonie,“ zamýšlí se dirigent, zatímco přehrává tóny na klavír.
Linka C: Jednoznačný akord
Nejsrozumitelnější výsledek přinesla analýza nejstarší trasy, kde se teorie s praxí potkává naprosto přesně. „Metro C je jednoznačně C dur, na rozpoznání je to nejsnazší linka, která má nejpevnější hudební znak,“ souhlasí Iwasaki. Znělka této linky totiž přímo využívá základní trojzvuk akordu, což z ní dělá nejčitelnější motiv.
