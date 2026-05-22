Dopravní podnik hlavního města Prahy nyní vybral firmu, která trať postaví. Zakázku za 599 milionů korun bez DPH získalo sdružení společností FIRESTA, PEDASTA a N+N Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice. Stavba by měla začít letos a hotovo má být za dvanáct měsíců.
Tramvaje pojedou po bývalé železnici
Největší zvláštností nové tratě je její vedení. Dopravní podnik totiž využije trasu bývalé železniční dráhy mezi Žižkovem a Malešicemi. V některých úsecích dokonce tramvaje pojedou přímo po upravené původní železniční koleji.
Trať začne odbočením z křižovatky ulic Jana Želivského a Olšanská a skončí úvratí u Osikové ulice na Jarově. Zhruba dvě třetiny trasy budou dvoukolejné, závěrečná část směrem k Habrové a Jarovu ale bude jednokolejná. Právě kvůli tomu zde budou potřeba obousměrné tramvaje, podobně jako například na trati do Libuše.
|
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Jak se budou jmenovat nové zastávky
Pražští radní už schválili také definitivní názvy nových zastávek. Cestující se svezou přes tyto nové stanice:
Vločky jsou zpět
S růstem teplot se před pár týdny vrátila do pražské MHD klimatizace. Tou je vybaveno více než 60 procent autobusů a 127 tramvají. Poznáte je snadno.
- Nákladové nádraží Žižkov
- Bernasova
- Třebešín
- Vackov
- Habrová
- Jarov
První dvě zastávky vzniknou přímo v nové čtvrti budované kolem bývalého Nákladového nádraží Žižkov. Tramvaj má výrazně pomoci dopravě v oblasti, kde v příštích letech vyrostou tisíce nových bytů.
|
Gustáv Husák měl smysl pro humor. Husákovo ticho ho nepobuřovalo, vzpomíná funkcionář
Zastávka Třebešín zlepší spojení pro obyvatele okolních ulic, kde dnes jezdí hlavně autobusy. Na Vackově má trať usnadnit dopravu místním i novým rezidenčním projektům.
Jedna zastávka bude netradiční
Neobvykle bude fungovat zastávka Habrová. Na jednokolejném úseku vznikne pouze jedno nástupiště a cestující budou do tramvají nastupovat vždy ze stejné strany bez ohledu na směr jízdy.
Konečná Jarov pak nabídne dvě koleje a ostrovní nástupiště. Trať má výrazně zlepšit dopravu mezi Žižkovem, Jarovem a Malešicemi a zároveň odlehčit autobusovým linkám v oblasti.