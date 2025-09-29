Tramvaj je kolos a z kolejí opravdu neuhne! V Praze přišel po střetu o život další chodec

Jezdí pomalované tramvaje, existuje kampaň Neskákej mi pod kola. Přesto musejí policisté stále zaznamenávat smutné příběhy těch, kteří spěchali a nedávali pozor.
Kampaň Neskákej mi pod kola. | foto: MAFRA

„Je nám to moc líto, s těžkosti v srdci oznamujeme, že v pátek přišel pod koly pražské tramvaje o život chodec. Rodině a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ upozornil na nehodu z 26. září 2025 web Dopravního podniku hl. města Prahy.

Tramvaj brzdí desítky metrů

Text znovu apeluje na lidskou pozornost - buďte opatrní, rozhlížejte se (raději i několikrát) a buďte duchem přítomní. Nezapomeňte, že při přecházení po přechodu nemáte přednost před tramvají. Vzhledem k váze tramvaje je její brzdná dráha i několik vyšších desítek metrů, tudíž nepřebíhejte těsně před rozjetou tramvají. „Mobil v ruce, sluchátka na uších a kapuce na hlavě vás může stát život. Prosíme, poučte i své blízké, zejména pak děti“ zdůrazňuje upozornění.

Speciální jeřáb předvádí přesun vykolejené tmavaje po srážce zpět do kolejí. Tramvaj je v barvách kampaně Neskákej mi pod kola.

Na stránce Neskákej mi pod kola se například dozvíte, že v roce 2023 vedl dopravní podnik statistiku celkem 83 případů, kdy došlo ke srážce tramvají s chodci. V porovnání s předešlými lety se ale jednalo o snížení případů.

U zastávek je to nebezpečné

Většina nehod skončila předloni s lehkými zraněními chodců, 19 s těžkými. Po dvou uplynulých letech, kdy ani jedna srážka s tramvají v Praze neskončila smrtí chodce, DPP zaznamenal v roce 2023 celkem čtyři tragické nehody. V loňském roce zemřeli dva lidé. „Bohužel přetrvává vysoký podíl srážek chodců na přechodech a zastávkách,“ konstatuje webová stránka.

Chodci často riskují tím, že se vydají mezi stojící tramvaje.

Na nebezpečné chování i příčiny srážek chodců s MHD upozorňuje často i deník Metro.

Nejčastější chyby chodců ve vztahu k tramvajím

  • Nedání přednosti tramvaji na přechodu pro chodce. K největšímu počtu srážek tramvají s chodci dochází na přechodech. Tramvaj má přednost i na přechodu pro chodce. – to si však stále někteří lidé neuvědomují.
  • Přecházení těsně před tramvají. Řidič tramvaje vás často nemá šanci zahlédnout.
  • Nahlížení před tramvaj ve snaze přeběhnout na chodník. Z protisměru může vyjet míjející tramvaj.
  • Vstoupení do cesty rozjíždějící tramvaji. Dochází k nesprávnému odhadu brzdné dráhy tramvaje. Tramvaj je kolejové vozidlo, nevyhne se!
  • Sluchátka na uších. Samostatnou kapitolou jsou chodci se sluchátky na uších, díky kterým neslyší přijíždějící tramvaj a nedokáží tak včas zareagovat na nebezpečí.

