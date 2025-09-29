„Je nám to moc líto, s těžkosti v srdci oznamujeme, že v pátek přišel pod koly pražské tramvaje o život chodec. Rodině a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ upozornil na nehodu z 26. září 2025 web Dopravního podniku hl. města Prahy.
Tramvaj brzdí desítky metrů
Text znovu apeluje na lidskou pozornost - buďte opatrní, rozhlížejte se (raději i několikrát) a buďte duchem přítomní. Nezapomeňte, že při přecházení po přechodu nemáte přednost před tramvají. Vzhledem k váze tramvaje je její brzdná dráha i několik vyšších desítek metrů, tudíž nepřebíhejte těsně před rozjetou tramvají. „Mobil v ruce, sluchátka na uších a kapuce na hlavě vás může stát život. Prosíme, poučte i své blízké, zejména pak děti“ zdůrazňuje upozornění.
Na stránce Neskákej mi pod kola se například dozvíte, že v roce 2023 vedl dopravní podnik statistiku celkem 83 případů, kdy došlo ke srážce tramvají s chodci. V porovnání s předešlými lety se ale jednalo o snížení případů.
U zastávek je to nebezpečné
Většina nehod skončila předloni s lehkými zraněními chodců, 19 s těžkými. Po dvou uplynulých letech, kdy ani jedna srážka s tramvají v Praze neskončila smrtí chodce, DPP zaznamenal v roce 2023 celkem čtyři tragické nehody. V loňském roce zemřeli dva lidé. „Bohužel přetrvává vysoký podíl srážek chodců na přechodech a zastávkách,“ konstatuje webová stránka.
Na nebezpečné chování i příčiny srážek chodců s MHD upozorňuje často i deník Metro.
Nejčastější chyby chodců ve vztahu k tramvajím