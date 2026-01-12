K nehodě došlo v pondělí krátce před desátou hodinou dopoledne v ulici Gollové na pražském Barrandově. Tramvaj jedoucí směrem do centra se zde střetla s nákladním vozem. Přední část tramvaje byla při nárazu výrazně poškozena a podle prvotních informací mohlo dojít i k jejímu částečnému vykolejení.
Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté se zabývají příčinami nehody a spolupracují s hasiči i zdravotnickou záchrannou službou.
Podívejte se na fotografie z místa nehody
„V péči máme dva pacienty, řidiče jak tramvaje, tak náklaďáku. Oba mají poranění v oblasti hlavy, jsou však mimo ohrožení života,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí záchranky Karel Kirs. Nikdo další v důsledku srážky zraněn nebyl.
Tramvajový provoz v úseku z Barrandova do centra Prahy je v současné době zastaven. Jak dlouho omezení potrvá, zatím není jasné. Na místě je nutné vyprostit poškozený nákladní automobil a odstranit následky nehody z kolejiště, aby mohl být provoz bezpečně obnoven.
Pražská integrovaná doprava na sociální síti X uvedla, že kvůli nehodě je přerušen provoz tramvají linek 4 a 5 v úseku mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov. Jako náhradní doprava je zavedena posílená linka autobusu číslo 104.
Mluvčí policie Richard Hrdina uvedl, že přesná příčina střetu je nyní předmětem vyšetřování. Známá není prozatím ani přibližná škoda na vozidlech.