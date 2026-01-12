K nehodě došlo v pondělí krátce před desátou hodinou dopoledne v ulici Gollové na pražském Barrandově. Tramvaj jedoucí směrem do centra se zde střetla s nákladním vozem. Přední část tramvaje byla při nárazu výrazně poškozena a podle prvotních informací mohlo dojít i k jejímu částečnému vykolejení.
Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Policisté se zabývají příčinami nehody a spolupracují s hasiči i zdravotnickou záchrannou službou.
Podívejte se na fotografie z místa nehody
„V péči máme dva pacienty, řidiče jak tramvaje, tak náklaďáku. Oba mají poranění v oblasti hlavy, jsou však mimo ohrožení života,“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí záchranky Karel Kirs. Nikdo další v důsledku srážky zraněn nebyl.
Tramvajový provoz v úseku z Barrandova do centra Prahy je v současné době zastaven. Jak dlouho omezení potrvá, zatím není jasné. Na místě je nutné vyprostit poškozený nákladní automobil a odstranit následky nehody z kolejiště, aby mohl být provoz bezpečně obnoven.
Pražská integrovaná doprava na sociální síti X uvedla, že kvůli nehodě je přerušen provoz tramvají linek 4 a 5 v úseku mezi Slivencem a Sídlištěm Barrandov. Náhradní doprava není dosud zavedená.
Přerušení provozu tramvají v místě havárie bude podle webu pražského dopravního podniku trvat asi do 12:00. Lidé mohou místo tramvajemi jet v daném úseku autobusy linky 104, jejíž provoz podnik posílil.
Mluvčí policie Richard Hrdina uvedl, že přesná příčina střetu je nyní předmětem vyšetřování. Známá není prozatím ani přibližná škoda na vozidlech.