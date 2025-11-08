V Londýně mají červené patrové autobusy, Praha má své „tétrojky“. I po desítkách let od prvního vyjetí je tramvaj stále neoddělitelnou součástí městské dopravy. Modernizované verze dodnes vozí cestující. Deník Metro má k dispozici i unikátní historické snímky, které zachycují první prototypy i atmosféru počátku 60. let.
Zrod legendy
Tramvaj T3 vznikla v roce 1960 v Tatře Smíchov. Na designu se zásadně podílel František Kardaus, hlavní konstruktér Antonín Honzík pak dal ikonickému vozu technický základ. Téhož roku na podzim se prototyp (tehdy označený jako T III) představil veřejnosti na brněnském veletrhu.
Do pražských ulic se T3 v pravidelném provozu poprvé vydaly 21. listopadu 1962 na linku číslo 4. V té době měl dopravní podnik k dispozici asi 25 těchto vozů.
Nejrozšířenější tramvaj světa
Tramvaje T3 se zapsaly do Guinnessovy knihy rekordů jako nejpočetněji vyráběný typ tramvaje na světě. A čísla jsou skutečně výjimečná: 1 184 kusů dodala Tatra Smíchov pražskému dopravnímu podniku. Celkem bylo vyrobeno přes 14 tisíc vozů T3. Z toho 11 353 kusů odebrala v letech 1963–1987 města v tehdejším Sovětském svazu.
T3 se objevily například i v Brně, Košicích, Karl-Marx-Stadtu, Schwerinu, Osijeku nebo Sarajevu.
Spor o prvenství