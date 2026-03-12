Linka 9 pojede pouze v úseku Spojovací – Plzeňka a na Andělu bude ukončena v ulici Nádražní. Linka 10 bude vedena v trase Kubánské náměstí – Sídliště Barrandov, rovněž se zakončením na Andělu v Nádražní ulici. Linka 15 pojede mezi zastávkami Olšanské hřbitovy a Radlická a na Andělu bude ukončena v Plzeňské ulici. Linka 16 bude jezdit z Ústředních dílen Dopravního podniku na Hlubočepy, opět se zakončením na Andělu v ulici Nádražní.
Mezi zastávkami Na Knížecí, Anděl a Sídliště Řepy bude zavedena náhradní autobusová doprava X9. Více informací na webových stránkách dopravního podniku.
Dopravu omezí také půlmaraton
Další dopravní omezení čeká Prahu v sobotu 28. března, kdy se poběží tradiční půlmaraton. Některé ulice v Praze 1 budou několik hodin zcela uzavřené a na trase bude také platit zákaz parkování.
Informace o změnách MHD naleznete v nejbližších dnech na www.dpp.cz. Situaci sledujeme a brzy vydáme kompletní přehled o všech omezení, které v den závodu ovlivní řidiče i městskou hromadnou dopravu.