Kolaps magistrály kvůli tramvajím u Muzea nehrozí, tvrdí organizátor pražské dopravy

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  12:59
Máte strach, že vám tramvaj na Václavském náměstí vezme svobodu pohybu? Bojíte se, že pro samou tramvaj už magistrálou neprojedete? Ptá se řečnicky na svém facebookovém profilu Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID). A přichází s obrazovými i video důkazy, které mají řidiče uklidnit, že to tak nebude.
Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle...

Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle harmonogramu. Dvě investiční akce, které na sebe navazují a tvoří jeden provozní celek, který bude uveden do provozu na konci června 2027. | foto: DPP

Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle...
Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle...
Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle...
Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle...
Organizátor pražské dopravy přidal hned na úvod příspěvku také simulované video, které ukazuje, kolik by za jedno běžné semaforové zastavení magistrály zvládlo projet linek. „Tolik tramvají, co na přiloženém videu, po náměstí ani náhodou jezdit nebude, a to ani při výlukách. Za zobrazený čas projede v každém směru většinou jedna, maximálně dvě tramvajové soupravy,“ dodává.

Světla tu vládou už léta

Doprava v oblasti Wilsonovy ulice je dlouhodobě řízena koordinovaným systémem světelných křižovatek. Ten funguje od roku 1978 v úseku od Národního muzea po Nuselský most. „Všechny tyto křižovatky jsou na sobě závislé. Takže délka zelené pro všechny směry se stále opakuje ve stejné délce,“ dodává ROPID v příspěvku. Když projíždějí vozidla z bočních ulic, například z Anglické do Žitné nebo z Ječné směrem na náměstí I. P. Pavlova či na Nuselský most, musí se proud aut na magistrále zastavit. Nejde tedy o nový jev spojený s tramvajemi.

Chodci a v budoucnu i tramvaje budou magistrálu u Muzea překonávat právě v těchto intervalech, kdy vozidla na Wilsonově stejně čekají na zelenou. Po jejím rozsvícení by měl souvislý proud aut pokračovat směrem k Nuselskému mostu bez dalšího zastavení.

Byť se to málo ví, tramvaje jezdily přes dokončenou magistrálu a dokonce nad dokončeným vestibulem metra C i A na Muzeu.

Dopravu nyní komplikuje stavba

Současné dopravní komplikace v oblasti způsobují především stavební práce na inženýrských sítích. V Sokolské ulici u Rumunské je omezen průjezd, což vede k tomu, že do oblasti přijíždí více vozidel, než může plynule odjet. Podobné zúžení je i v Legerově ulici za křižovatkou s Vinohradskou. „Až tyhle podzemní stavby skončí, kapacita i plynulost magistrály se podstatně zvýší, a to se nezmění ani s novým provozem tramvají,“ slibuje organizátor dopravy.

Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku

Podle něj je dobrým příkladem situace na I. P. Pavlova, kde také koleje magistrálu křižují. „Tramvaje na náměstí I. P. Pavlova nemají žádnou preferenci. Semafor by jí tam uměl tramvajím udělit, ale pak by se zapletla auta na křižovatkách všude okolo. Proto je na Pavláku vše řízeno pevnými cykly a i tramvaj má vždy stejný vymezený čas na průjezd,“ upřesňuje organizátor dopravy. Tramvaje i chodci tak využijí pouze čas, který je pro přechod komunikace v systému dlouhodobě vyhrazen.

Kdy bude hotovo?

Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují podle harmonogramu. Pražský dopravní podnik uvádí, že trať má být do provozu uvedena na konci června 2027.

Metro Českomoravská se otevře za 16 dní. Vše ale musí jít podle plánu, varuje dopravní podnik

„Práce probíhají na třech různých místech na samotném Václavském náměstí stavíme tramvajovou trať, jedna je mezi Legerovou ulicí a sochou sv. Václava, další je zhruba uprostřed náměstí a poslední místo je v dolní části staveniště vedle retenční nádrže a kolejového rozvětvení ze stávající tratě Jindřišská/Vodičkova směrem nahoru k soše sv. Václava,“ doplňuje dopravní podnik s tím, že na stavbu tramvajové trati úzce navazují i práce na středovém kapacitním výstupu z vestibulu stanice metra Můstek, který nahradí dva zrušené postranní výstupy. „Zprovoznění předpokládáme na konci toho roku. Finalizujeme výstavbu nového výstupu vestibulu stanice metra Muzeum u bývalého Domu potravin. Předpoklad zprovoznění v průběhu druhého kvartálu letošního roku,“ stojí dále v příspěvku na Facebooku o průběžném stavu prací.

Více informací o celé stavbě tramvajové trati na Václavském náměstí najdete na tomto odkaze.

Níže se v galerii můžete podívat, jaký je aktuální stav prací.

Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle harmonogramu. Dvě investiční akce, které na sebe navazují a tvoří jeden provozní celek, který bude uveden do provozu na konci června 2027.
Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle harmonogramu. Dvě investiční akce, které na sebe navazují a tvoří jeden provozní celek, který bude uveden do provozu na konci června 2027.
Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle harmonogramu. Dvě investiční akce, které na sebe navazují a tvoří jeden provozní celek, který bude uveden do provozu na konci června 2027.
Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle harmonogramu. Dvě investiční akce, které na sebe navazují a tvoří jeden provozní celek, který bude uveden do provozu na konci června 2027.
Práce na výstavbě tramvajových tratí Muzeum a Václavské náměstí pokračují dle harmonogramu. Dvě investiční akce, které na sebe navazují a tvoří jeden provozní celek, který bude uveden do provozu na konci června 2027.
21 fotografií

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Moderní zázemí hematologické kliniky ve FN Brno nabídne pacientům větší pohodlí

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice v Brně zmodernizovala za více než 75 milionů korun jednotku intenzivní péče na interní hematologické a onkologické klinice. Opravené zázemí...

18. března 2026  13:18,  aktualizováno  13:18

