Nejroztomilejší díl Linky M. Nastupte. Do redakce Metra tentokrát nevpluli historici ani experti na dopravu, ale šestnáct odvážných prvňáků z 1.B ze Základní školy Nedvědovo náměstí. Čekala je exkurze, otázky, smích – a hlavně mikrofony zapnuté na maximum.
Pohádková Praha
Děti nám prozradily, kde je nejkrásnější stanice metra, které zvíře připomíná tramvaj, kde je Praha nejvíc pohádková a klidně i to, proč jsou v novinách nejlepší křížovky (ano, dělá je děda Jirka!).
Linka M je tentokrát o Praze očima dětí – bez filtru, bez nudy, s hláškami, které by žádný dospělý nevymyslel. Posuďte sami: