Na tuto výluku naváže další přerušení provozu v úseku Výtoň – Libuš, a to od neděle 18. ledna od půlnoci do pondělí 19. ledna přibližně do 4.30 hodin.
Změny se dotknou tramvajových linek 2, 3, 17 a 92, které budou jezdit pouze v trase Výtoň – Podolská vodárna. Linka 21 bude po dobu výluky zrušena.
Vyjede náhradní autobusová
Dopravní podnik hlavního města Prahy zavede náhradní autobusovou dopravu. V denním provozu pojedou linky X2 v trase Podolská vodárna – Nádraží Braník a X17 v trase Podolská vodárna – Libuš. V noci bude zajištěna doprava linkou X92 mezi Podolskou vodárnou a Sídlištěm Modřany, respektive Levského.
Připravovaná informační opatření
Dopravní podnik připravil pro cestující také řadu informačních opatření. Do vozů a zastávek povrchové dopravy i vitrín ve stanicích metra umístí letáky, ve stanicích metra i vozech povrchové dopravy budou spuštěna hlášení. Do míst dotčených výlukou také nasadí informátory v reflexních vestách či informační tabule.
Podrobnosti k omezení a aktuální informace jsou k dispozici na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy.