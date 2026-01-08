Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  15:50
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna – Libuš. Výluka potrvá od soboty přibližně od 4.30 hodin do soboty 17. ledna do zhruba 24.00 hodin.
Fotogalerie2

Na jaře se otevře Dvorecký most. | foto: TUBES A ATELIER 6

Na tuto výluku naváže další přerušení provozu v úseku Výtoň – Libuš, a to od neděle 18. ledna od půlnoci do pondělí 19. ledna přibližně do 4.30 hodin.

Změny se dotknou tramvajových linek 2, 3, 17 a 92, které budou jezdit pouze v trase Výtoň – Podolská vodárna. Linka 21 bude po dobu výluky zrušena.

Vyjede náhradní autobusová

Dopravní podnik hlavního města Prahy zavede náhradní autobusovou dopravu. V denním provozu pojedou linky X2 v trase Podolská vodárna – Nádraží Braník a X17 v trase Podolská vodárna – Libuš. V noci bude zajištěna doprava linkou X92 mezi Podolskou vodárnou a Sídlištěm Modřany, respektive Levského.

Dvorecký most přivítá tramvaje a autobusy v březnu 2026. Přes 20 linek pojede jinak

Připravovaná informační opatření

Dopravní podnik připravil pro cestující také řadu informačních opatření. Do vozů a zastávek povrchové dopravy i vitrín ve stanicích metra umístí letáky, ve stanicích metra i vozech povrchové dopravy budou spuštěna hlášení. Do míst dotčených výlukou také nasadí informátory v reflexních vestách či informační tabule.

Podrobnosti k omezení a aktuální informace jsou k dispozici na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Jirkov nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun

ilustrační snímek

Jirkov na Chomutovsku nechá nad historickými sklepy vybudovat park za 26,2 milionu korun. Zakázku vyhrála firma Metrostav, která nabídla cenu zhruba o dva...

8. ledna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

