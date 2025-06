Letní prázdniny jsou za dveřmi a s nimi přicházejí i tradiční opravy tramvajových tratí. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) oznámil, že letos se práce soustředí především na Plzeňskou ulici a úsek mezi Vypichem a Bílou Horou. Opravy začínají už v sobotu 28. června a přinesou několik zásadních omezení v pražské MHD.

Omezení na Plzeňské: dvoutýdenní výluka

Už o víkendu 28.–29. června 2025 bude přerušen provoz tramvají mezi Andělem a Sídlištěm Řepy. DPP plánuje výměnu výhybky ve smyčce Kotlářka a údržbu kolejí. Od pondělí 30. června se sice tramvaje do Řep vrátí, ale naopak přestanou jezdit do Radlic. Důvodem je oprava kolejového rozvětvení u křižovatky Plzeňské a Radlické. Práce zde potrvají do 11. července.

Náhradní autobusová doprava:

X9 (denní) a X98 (noční) nahradí tramvaje v úseku Na Knížecí – Anděl – Sídliště Řepy.

X7 bude jezdit mezi Andělem, Na Knížecí a Radlickou.

Změny se dotknou také autobusových linek. Například:

Linky 123 a 191 budou zkráceny,

167 neobslouží Anděl,

neobslouží Anděl, 901, 904, 907 a 908 přesunou zastávky do jiných ulic.

Tramvaje zmizí z Karlovarské na celé léto

Druhá velká oprava začne 30. června a potrvá až do 29. srpna. Týká se tramvajového úseku mezi Vypichem a Bílou Horou, konkrétně části Karlovarské a Bělohorské ulice. DPP zde kompletně vymění kolejnice a pražce, práce probíhají v koordinaci s Technickou správou komunikací.

Tramvaje linek 22, 25 a 97 budou končit na Vypichu, nahradí je autobusové linky X22 (denní) a X97 (noční).

Kromě toho se upravuje provoz autobusových linek v dané oblasti, například:

164 končí na Bílé Hoře,

končí na Bílé Hoře, 347 a 365 jedou objízdnou trasou přes Motol a Šafráneckou.

Více informací o změnách tras najdete na webu dpp.cz.