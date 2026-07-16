Pokud jste mířili v uplynulých měsících na Pražský hrad, museli jste směrem od Letné pěšky. Oprava tramvajové trati tady však končí.
Po dokončení rekonstrukce a úplném zprovoznění tramvajové tratě v ulicích Mariánské hradby a Jelení začne Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) od soboty 18. července 2026 opravovat trať na Národní a ve Spálené ulici. Práce zde potrvají 24 dnů, do pondělí 10. srpna 2026.
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Dopravu v okolí zajistí výlukové linky
Z tohoto důvodu bude v uvedeném termínu obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Újezd – Lazarská. Linky 2, 4, 5, 9, 18, 22, 23, 42, 93, 97, 98, 99 budou jezdit po změněných trasách.
DPP během výluky zavede dvě tramvajové linky: 32 Vypich – Sídliště Řepy a 39 Vozovna Žižkov – Náměstí Bratří Synků. Náhradní autobusová doprava nebude zavedena. V místech stavebních prací bude lokálně omezen provoz individuální automobilové dopravy.
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Mazníky, výhybky, vedení
DPP v rámci opravy tramvajové tratě vymění opotřebenou část kolejové konstrukce v křižovatce Spálené a Lazarské ulice (ve směru od Národní), dále kolejové oblouky především u obchodního domu Máj, kde také vybuduje dva nové mazníky.
Jedná se o jeden z nejzatíženějších úseků pražské tramvajové sítě, kde ve špičkách pracovních dnů při plném provozu v každém směru projede zhruba jeden spoj za minutu. Kromě toho DPP ve vyloučeném úseku zmodernizuje dvě výhybky, vymění dožívající sloupy trolejového vedení v křižovatce u Národního divadla a provede další lokální opravy tratě.
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Výluk je v Praze momentálně víc. Až do konce srpna je provoz přerušen v úseku Vltavská – Těšnov, tedy na Hlávkově mostě.
Změny tras linek při výluce