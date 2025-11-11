Hned 700 autobusů denně přestane po otevření Dvoreckého mostu jezdit po tom Barrandovském. Nová spojnice Prahy 4 a 5 zrychlí cestování linkami 118, 124, 196 a 197. Zároveň umožní vznik i úplně nových tramvajových spojení.
Úplně novou trasu získá například linka 21. Podle návrhu Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) už jednadvacítka dál nebude spojovat Modřany a Radlice. V březnu linka výrazně změní trasu a propojí naopak Slivenec a Kubánské náměstí. Kompletní trasu najdete v boxu níže.
Nová trasa linky 21
SLIVENEC – Holyně – Náměstí Olgy Scheinpflugové – Sídliště Barrandov – Poliklinika Barrandov – Chaplinovo náměstí – K Barrandovu – Geologická – Hlubočepy – Zlíchov – Lihovar – Kublov – Podolská vodárna – Výtoň – Palackého náměstí (B) – Palackého náměstí (B) – Moráň (Z) – Karlovo náměstí (B) – Štěpánská – I. P. Pavlova (C) – Náměstí Míru (A) – Jana Masaryka – Krymská – Ruská – Vršovické náměstí – Čechovo náměstí – Koh-i-noor – Slavia-Nádraží Eden (S) – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
Současná trasa linky 21
RADLICKÁ – Škola Radlice – Laurová – Braunova – Křížová – Na Knížecí – Anděl (B) – Zborovská – Palackého nám. (B) – Výtoň – Podolská vodárna – Kublov – Dvorce – Přístaviště – Pobřežní cesta – Nádraží Braník (V) – Černý kůň – Belárie – Modřanská škola – Nádraží Modřany (V) – Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany – U Libušského potoka – Modřanská rokle – SÍDL. MODŘANY – LEVSKÉHO (Z)
Linka je v provozu pouze špičce pracovních dnů (Od 6 hodin do 9 hodin a 15 hodin do 18 hodin).
Z Modřan přes Anděl až do Dejvic
Po Dvoreckém mostě má od jara jezdit také tramvajová linka 20. Cestující doveze z Modřan a Braníka na Smíchovské nádraží, k Andělu a dál na Malou Stranu a do Dejvic.
Nová trasa linky 20
DĚDINA – Ciolkovského – Sídliště Na Dědině – Vlastina – Divoká Šárka – Vozovna Vokovice – Nad Džbánem – Nádraží Veleslavín (A) (S) – Červený Vrch – Sídliště Červený Vrch – Bořislavka (A) – Na Pískách – Hadovka – Thákurova – Dejvická (A) – Vítězné náměstí (A) – Hradčanská (A) (S) – Chotkovy sady – Malostranská (A) – Malostranské náměstí – Pražské Jezulátko (T) – Tyršův dům (Z) – Újezd – Švandovo divadlo – Arbesovo náměstí – Anděl (B) – Na Knížecí (B) – Plzeňka – Smíchovské nádraží (B) (S) – Lihovar – Lihovar – Dvorce – Přístaviště – Pobřežní cesta – Nádraží Braník (S) – Černý kůň – Hodkovičky (ode dne vyhlášení) – Belárie – Modřanská škola – Nádraží Modřany (S) – Čechova čtvrť – Poliklinika Modřany – U Libušského potoka – Modřanská rokle – SÍDLIŠTĚ MODŘANY – LEVSKÉHO (Z)
Mimochodem, most by se měl v budoucnu stát základem jižní tramvajové tangenty, která má v horizontu deseti let pokračovat směrem na Budějovickou a do Záběhlic.