Omezení se dotkne tratě mezi Zahradním Městem a Nádražím Hostivař. Výluka potrvá v sobotu 21. února přibližně od 7:30 do 14:00. Tramvajová linka 22 bude jezdit pouze v trase Bílá Hora – Vypich – Zahradní Město. Linka 26 pojede jen mezi Dědinou a Starými Strašnicemi, případně zastávkou Radošovická. Místo tramvají bude zavedena náhradní autobusová linka X22, která spojí Skalku s Nádražím Zahradní Město, obchodním centrem Hostivař a Nádražím Hostivař.
Taky u Anděla
Další omezení čeká cestující v oblasti Anděla a Újezdu. Výluka začne už v sobotu 21. února kolem 4:30 a potrvá až do neděle 22. února zhruba do 22:00. Linky 9, 98 a 99 budou vedeny přes zastávky Zborovská a Jiráskovo náměstí. Linky 12 a 20 pojedou odklonem přes Zborovskou, Jiráskovo náměstí, Myslíkovu, Národní třídu a Národní divadlo. Linka 15 bude navíc pokračovat přes Palackého náměstí, Karlovo náměstí a Novoměstskou radnici.
V úseku Anděl – Újezd bude zavedena náhradní autobusová doprava X20. Ta pojede v okružní trase přes Arbesovo náměstí, Švandovo divadlo a Újezd, v noci pak pod označením X99.
Podrobnosti k výlukám jsou k dispozici na webu Pražské integrované dopravy.