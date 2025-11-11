O nových tramvajových tratích se v Praze mluví hodně, ale většina informací se točí hlavně kolem vizualizací, technických parametrů nebo výběru zhotovitele. Běžného cestujícího zajímá hlavně datum, kdy se po nové trati sveze a zda mu nějak usnadní cestování městem.
Aktuálně vzniká šest velkých tramvajových projektů: Dvorecký most, Jarov, Václavské náměstí, Strahov, Malešice a Nové Dvory. Jejich zprovoznění bude postupné. Kdy přesně mají být jednotlivé tratě hotové? Odpovědi najdete v boxu.
Nové tramvajové projekty v Praze
Dvorecký most
Nová spojnice Prahy 4 a 5 začne sloužit v březnu 2026.
Jarov
Tramvajová trať Olšanská – Habrová, která povede na Jarov, vytvoří základ pro vznik celé nové čtvrti v prostoru bývalého nákladového nádraží Žižkov a obyvatelům z okolí Vackova a Třebešína nabídne vítané zrychlení spojení do středu města pomocí tramvajové linky 5. Hotová bude v létě 2027.
Václavské náměstí
Tramvaje v horní části Václavského náměstí a kolem Národního muzea nově spojí Vršovice a Francouzskou ulici se středem Václavského náměstí, Masarykovým nádražím a Dlouhou třídou. Tramvaje kolem sv. Václava projedou poprvé v létě 2027.
Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí
Strahov
Koleje položené na strahovském kopci přímo propojí Strahov se severní částí centra města, s blízkým metrem na Hradčanské, s Letnou či s náměstím Republiky. Na Strahov pojedou nové linky 28 a 29 a to už na konci roku 2027.
Malešice
Sídliště Malešice se přímých linek 15 a 16 na náměstí Míru, Karlovo náměstí či Hlavní nádraží dočká po zhruba 60 letech od doby, kdy se zde tramvaj původně plánovala. Nové zastávky zde zajistí i obsluhu zástavby, která v uplynulých letech vyrostla podél Počernické ulice v oblasti Hagiboru. Hotovo bude na jaře 2028.
Nové Dvory
Trať z Libuše na Nové Dvory s prodlouženou linkou 17 se stane součástí plánu na vytvoření lokálního centra Prahy, kde se souběžně připravuje veškerá další občanská vybavenost. Za několik let zde cestující přestoupí i na novou linku metra D. Tramvaje na Nové Dvory přijedou na jaře 2028.