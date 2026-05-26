Obří mural vznikne mezi 15. a 30. červnem v ulici Vlastina v rámci festivalu Urban Pictus, za kterým stojí The Chemistry Gallery. Podle organizátorů půjde po dokončení o třetí nejdelší kolaborativní mural v Evropě.
Do projektu se zapojí známá jména domácí streetartové scény jako Michal Škapa, Toy Box, Chemis, Sany nebo Jakub Tytykalo. Dorazí ale i umělci ze zahraničí, například Bona Berlin, Tim Marsh nebo Luca Ledda.
Jeden dlouhý příběh
Celý mural propojí téma „Krása města v pohybu“ a jednotlivé části na sebe budou vizuálně navazovat. Návštěvníci tak dostanou možnost projít se podél jedné obří malby, která spojí různé styly současného urban artu – od detailních ilustrací až po realistické kompozice.
„Chtěli jsme do Prahy přenést energii světových metropolí a ukázat, že i dlouhá betonová stěna může být uměleckým zážitkem,“ uvedl organizátor festivalu Petr Hájek.
Vaše story na zdi
Zapojit se bude moci i veřejnost. Umělkyně Toy Box připravuje část muralu nazvanou Laskavost: malé a velké dobré skutky. Lidé jí mohou přes sociální sítě nebo e-mail posílat vlastní příběhy a některé z nich se následně objeví přímo na stěně.
Praha 6 se projektem inspiruje slavnými světovými lokalitami street artu, jako jsou Teufelsberg nebo čtvrť Wynwood.
