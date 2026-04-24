Když 1. dubna vyjel na linku 52 první trolejbus, byla to velká sláva. Fanoušci dopravy na svezení čekali hodiny. Linka spojuje terminál Na Knížecí a Waltrovku a je třetí pražskou trolejbusovou linkou. Ze Smíchova na západ metropole tu pendlují turecké vozy Bozankaya SNG 12T. Jeden z nich ale musel ve středu dopoledne předčasně do garáže. Na situaci redakci upozornil čtenář svým snímkem. Deník Metro zjišťoval podrobnosti u pražského dopravního podniku.
„Trolejbus Bozankaya SNG 12T měl nehodu s dodávkovým automobilem s drobným poškozením a minimální škodou. Vzhledem k tomu, že se jedná o zkušební provoz tohoto vozidla, které je zatím v majetku dodavatele, bylo rozhodnuto, že vozidlo bude staženo z provozu a odtaženo do garáže,“ okomentoval pro Metro.cz Daniel Šabík z tiskového odboru dopravního podniku a dodal: „Na linku jsme následně vypravili vůz SOR TNS 12, který je v majetku DPP.“
Do Prahy se vrací trolejbusy
V současnosti jsou v metropoli v provozu tři trolejbusové linky. Konkrétně linka 58 na trase Palmovka – Čakovice – Miškovice a 59 z Nádraží Veleslavín na Letiště Václava Havla. Od 1. dubna se k nim přidala linka 52.
Další rozvoj trolejbusové dopravy se už navíc blíží. Do konce června mají být hotové také tratě Bořislavka – Hradčanská a Karlovo náměstí – Stadion Strahov. Ty nahradí současné autobusové linky 131 a 176, které se změní na trolejbusové linky 51 a 53.
Pražské trolejbusy jsou specifické tím, že nejde o klasické „drátové“ vozy, ale o parciální trolejbusy s bateriemi. Díky nim zvládnou část trasy i bez trolejí.