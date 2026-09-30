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Čísla na záchranku, hasiče nebo policii si většina z nás pamatuje. Horší to už je s vědomostmi, kde se v metru nacházejí důležitá tlačítka, kterými lze v případě pádu člověka do kolejiště zastavit přijíždějící vlak. Přibližně třetina cestujících to neví, nebo by váhala, kde tlačítko hledat. Znalost se ale stále zlepšuje.
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Byl to i výše uvedený pád nepozorného chlapce s mobilem na koleje. Pohotový turista pro něho skočil do kolejiště, jiná cestující zmáčkla tlačítko zastavení, které bylo ve stanici na jednom z konců nástupiště.
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Nouzová tlačítka v metru jsou daleko a málo výrazná. Magistrát chystá lepší značení
V tomto případě bylo tak málo času, že pán byl rychlejší i než nouzové tlačítko. Přesto velké poděkování i paní, která jej stiskla, i když vlak už vjížděl do stanice. Každá sekunda může hrát roli a příště nouzové tlačítko určitě pomoci může. Víte, kde tlačítko hledat a jak jej správně použít?
Kde najít nouzové tlačítko?
Tlačítka, která jsou součástí pražského metra od zahájení provozu v roce 1974, bývají zpravidla na začátku a na konci nástupišť. Vždy na stěně. Někde tam, kde zastaví čelo soupravy, jinde na stěně nebo sloupu poblíž začátku nebo konce nástupiště. Jejich výskyt záleží na architektonickém řešení jednotlivých stanic. Na webu DPP najdete jejich šikovný přehled.
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Kde jsou nouzová tlačítka v metru? Podívejte se. Cestující o nich nevědí
Na internetu je k vidění i video, které seznamuje jak s tlačítky, tak přibližuje jejich použití.
Jak nouzové tlačítko použít?
Zatlačením prsty ochranné sklo praskne a vy se dostanete k tlačítku. Stlačením dostane zabezpečovač signál, který soupravu zastaví nebo jí zabrání v odjezdu.
Dopravní podnik hlavního města Prahy pro vás připravil také videonávod. Najdete ho pod tímto odkazem společně s dalšími důležitými informacemi a přehledem o umístění tlačítek na stejném odkaze.
Dávejte na sebe pozor. Platí to i pro hrdiny. V kolejišti je nebezpečno pro každého, myslete na to.