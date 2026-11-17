Kostel sv. Jakuba míval mezi zámožnými šlechtici i měšťany své dobrodince a mnozí z nich toužili být na tomto památném místě pohřbení.
Tak si to přál i Jan Václav Vratislav z Mitrovic. Nejvyššího kancléře Českého království pronásledoval během života zlý sen, ve kterém umřel, ale opět k zděšení svému obživl zazděn v hrobce. Do své závěti proto nechal zapsat, že si přeje, aby nebyl pochován dříve, než mu lékař probodne jehlicí srdce.
Tluče, či netluče?
Když šlechtic ve Vídni zesnul, měl jeho osobní lékař protnout nebožtíkovo srdce. Lékař svého pána ale hluboce miloval. Když se skláněl s jehlicí nad mrtvolou, nedokázal ji znetvořit. Nechtěl zranit přelaskavé srdce známého lidumila ani po smrti. Způsobil kancléři v těch místech jen malé škrábnutí.
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Hraběte vložili do rakve a potom do kobky ve svatojakubském kostele. Šlechticovy sny se však naplnily. Hrabě byl mrtev jen zdánlivě a v hrobce obživl. Vyzvedl víko rakve, v kobce vstal a v zoufalství tloukl do náhrobního kamene. Lidé v kostele snad i zaslechli naléhavé klepání, ale v obavě před zlými duchy všichni utekli. Teprve po třech dnech místní mniši kámen odstranili. Bylo však už pozdě. Hrabě byl tentokrát už skutečně mrtev a jeho tělo leželo ztuhlé vedle rakve na zemi. V obličeji byla zapsaná prožitá hrůza.
Věčné výčitky
Lékař hraběte Vratislava z Mitrovic, který nechtěl zranit šlechetné srdce, nedošel do smrti pokoje. Stále výčitky ho poháněli z místa na místo. Objížděl poutní místa a kostely široko daleko, aby ulevil své duši.
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Všichni na něj zapomněli. Jednoho dne ho nalezli mrtvého klečet na náhrobním kameni svého zvěčnělého pána. Nikdo nevěděl, kdo je ten cizinec s velkým růžencem na krku. Považovali ho za žebráka cizince a pochovali jej v koutě hřbitova, kde mívali své místo lidé beze jména.
Autor seriálu Tajemství Prahy čerpá ze své nové knihy Moje tajemství Prahy.
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