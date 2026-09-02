V říjnu 2023 byla kvůli výstavbě Smíchov City a nového nádraží zbourána ikonická nýtovaná Radlická lávka, jedna z posledních staveb tohoto druhu v metropoli, která propojovala část Smíchova s Radlicemi. Od té doby se cesty tamních obyvatel začaly komplikovat, a to jak směrem na nádraží, tak i k Andělu. Radlickou lávku totiž využívaly denně stovky lidí.
Důležité spojení nejdříve za dva roky
A nového spojení se jen tak nedočkají. Podle odhadů Nely Friebové, tiskové mluvčí Správy železnic, by nová cesta měla být provizorně otevřena až koncem příštího roku. „K úplnému otevření dojde až v roce 2028,“ říká pro deník Metro Friebová.
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Radlickou lávku, ze které byly výhledy na část Prahy, třeba na baziliku na Vyšehradě, nahradí nová trasa, která začne z Nádražní ulice. „Bude dostupná po pevném schodišti, po eskalátoru, nebo i výtahem, na Radlické straně bude z přechodu pro chodce,“ doplňuje náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing Ropid Martin Šubrt.
Schodišťové bariéry
Šubrt také odpovídá na otázku, jak budou řešeny cesty ze stanice metra směr nádraží, které jsou již několik desítek let na jedné straně plné schodišťových bariér. Pro kočárky a invalidy v celé stanici Smíchovské nádraží slouží pouze dvě velmi pomalé plošiny.
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„V návaznosti na rekonstrukci nádraží dopravní podnik vybuduje z nástupiště na úroveň boční galerie nové eskalátory a rovněž dvojici výtahů, které nahradí pomalou plošinu. Všechny úrovně od nástupiště metra po horní platformu nad nástupišti železnice tak budou propojeny jak eskalátory, tak výtahy,“ doplňuje pro deník Metro Šubrt.
Termín zahájení samotné rekonstrukce stanice metra, a tedy i stavby bezbariérových přístupů, není zatím znám.