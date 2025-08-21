Na „Déčku“ jsme zase o pár kroků dál! To hlásí na facebookové stránce pražského dopravního podniku společnost Strabag.
Na projektu budoucí stanice Olbrachtova nově budované linky D dokončují právě naši kolegové ražbu opěří a dna severního eskalátorového tunelu se sklonem 30 stupňů. Ražba eskalátoru patří obecně v rámci výstavby stanice metra mezi nejnáročnější práce.
Poslední, která je ve stanici Olbrachtova v procesu, je ražba technologického tunelu. Pod povrchem probíhá nyní také instalace bednění poslední železobetonové klenby v jižním eskalátorovém tunelu. Ta je specifická svým zalomením ve dvou směrech – vodorovně a svisle. To však klade vysoké nároky na těsnost bednění a na přípravu betonáže.
Trasy linky D pražského metra by měla být dokončená v roce 2029. V současnosti procházejí ale modernizací a stavebními úpravami i další stanice zbývajících linek metra. Kvůli tomu bude například přerušen během víkendu provoz na zastávce Českomoravská linky C, a to v sobotu 23. 8. a v neděli 24. 8. 2025. Což se promítne do zastavení provozu mezi stanicemi Florenc až Vysočanská, kde bude fungovat autobusové spojení. Z Vysočanské dojedete na Černý most metrem, ale jenom v jednokolejném provozu.
