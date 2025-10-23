Předchozí lávka, otevřená v roce 1984, se zřítila 2. prosince 2017. Zraněni tehdy byli čtyři lidé, z toho dva těžce.
Pád staré lávky: koroze lan a soudní spor
Vyšetřování ukázalo, že pravděpodobnou příčinou pádu byla koroze nosných lan skrytých v konstrukci. Odpovědnost řešil soud. Obžalováni byli projektant Jiří Stráský a správce lávky Antonín Semecký z Technické správy komunikací (TSK). Oba byli nakonec pravomocně osvobozeni, soud potvrdil, že projekt byl bez vad a údržba odpovídala předpisům. Za nezákonné stíhání získali oba od státu odškodné 240 tisíc korun.
Stavba nové Trojské lávky
Výstavba nové lávky začala v listopadu 2019 a probíhala mimořádně rychle:
- Duben 2020 – dokončeno založení stavby a všech pět pilířů
- Červen 2020 – osazování mostovky
- Srpen 2020 – montáž ocelové konstrukce a dřevěného zábradlí
- Říjen 2020 – slavnostní otevření
Cena nové lávky dosáhla 150 milionů korun, přičemž projekt počítá s životností nejméně 100 let.
Moderní konstrukce a bezpečnostní prvky
Zatímco stará lávka byla z předpjatého betonu s lany zalitými uvnitř, nová konstrukce využívá ocelový obloukový nosník s potrubím o průměru 913 milimetrů.
Hlavní parametry nové lávky
|Parametr
|Hodnota
|Délka
|256 metrů
|Šířka
|4 metry
|Cena
|150 milionů Kč
|Životnost
|min. 100 let
|Materiál
|ocel + dřevo
|Zatížení
|umožňuje průjezd záchranky
Lávka má sklopné zábradlí, které při zvýšené hladině vody umožní snadnější přelití, a její tvar zabraňuje tvorbě vírů u pilířů při povodních.
Historie přemostění v Troji