Je v útulku přes léto jiný režim?

Když přijdou extrémní horka, musíme zkracovat doby venčení, protože zvířata horko špatně snášejí. Naštěstí je náš útulek trochu schovaný u vody, takže tu nebývají tak vysoké teploty jako jinde. S vedrem ale přibývá případů, kdy lidé zkolabují a jejich pes pak končí u nás, než majitele pustí z nemocnice. Často se také stává, že to někdo přežene s alkoholem, omdlí a psa musí odvézt odchytová služba. V takových případech si ale lidé pro psa většinou přijdou hned druhý den.

Stává se také, že se pes do útulku dostane kvůli vážnějším problémům majitele?

Bohužel ano. Někdy už lidem není pomoci a jejich psi u nás zůstávají dlouho. Občas je totiž příbuzní nechtějí, a tak zvíře čeká v útulku, dokud se nevyřeší třeba dědické řízení. To může trvat i rok nebo dva, což je pro psa špatné. Sebelepší útulek totiž nenahradí domácí péči.

Dochází pořád k případům, kdy lidé psa před dovolenou „ztratí“ naschvál?

V minulosti to byl docela častý trend. Lidé nás zneužívali, nechali psa u nás s tím, že jim „utekl“. Tehdy noc v útulku stála padesát korun na den, v současnosti je to sto korun, což je pořád nejlevnější „psí hotel“. Jenže my nyní pečlivě ověřujeme, kdo je majitelem zvířete, a všechny případy oznamujeme úřadům. Takže pokud někdo psa skutečně odloží úmyslně, hrozí mu sankce.

V čem je letní sezona ještě specifická?

Zajímavé je, že se k nám teď dostává hodně papoušků. Lidé odjedou na dovolenou a svěří papouška sousedovi, aby ho krmil. Jenže soused zapomene po větrání zavřít okno a malér je na světě.

V Praze se ale určitě neztrácejí jen psi a papoušci…

Nedávno jsme tu měli třeba krávu, která byla uvázaná na kraji Prahy 5. Utekla i s úvazem. Zkuste si představit, jak naložit krávu, která nikdy necestovala ve vozíku! Chytali jsme už i ovce, koně… Asi nejzajímavější zvíře byl ale aligátor. V pět hodin ráno nám volala paní, že u rybníka vidí krokodýla. Mysleli jsme nejdřív, že si vymýšlí nebo že je opilá. Ale nebyla, skutečně šlo o aligátora. Chovatel ho měl doma v teráriu, jenže to zvíře prorazilo a uteklo k vodě. Nakonec se majitel sám přihlásil.

Jak vypadá typický pes, který se k vám dostane?

Teď je výrazný trend, že se k nám dostávají spíš větší psi. Během covidu si lidé pořizovali štěňata, často velkých plemen. Jenže jak ti psi dospěli, začali dělat problémy a někteří majitelé je už nezvládají. Jinak je pro Prahu typické, že lidé mají spíš malé a střední psy, kteří se hodí do paneláků.

Byl covid obdobím, kdy lidé masivně adoptovali psy?

Rozhodně. V té době bylo štěně skoro nedostatkovým zbožím. Lidé brali úplně všechno. Teď už se to vyrovnává.

O které psy je v současnosti největší zájem?

Pořád platí, že největší zájem je o malé a střední psy. Ale zajímavé je, že věk psa někdy nehraje roli. Starší lidé často berou raději starší psy, protože ti nepotřebují tolik pohybu a stačí jim kratší procházky. Někdy si lidé pořídí psa i proto, aby měli důvod vyjít ven, kde se mohou trochu socializovat. Starší lidé často potřebují psa i jako „hlídače“, protože třeba špatně slyší zvonek nebo klepání na dveře.

Dočasná péče Při příjmu nalezeného zvířete útulek vyhlásí jeho nález na webu upozpraha.cz.

Od tohoto data se počítá lhůta čtyř měsíců, po kterou se může o zvíře přihlásit jeho původní majitel.

Pokud se nepřihlásí do uplynutí této lhůty, jeho vlastnická práva zanikají. Útulek může vydat zvíře před uplynutím této lhůty zájemci do takzvané dočasné péče. Pokud by se však původní majitel přihlásil, je dočasný chovatel povinen zvíře vrátit.

Nepřihlásí-li se původní majitel a zákonná lhůta uplyne, jeho vlastnická práva zanikají a dočasný chovatel se stává zákonným majitelem.

Jak to u vás prakticky funguje? Můžu prostě přijít a odvézt si psa?

Ideální je podívat se nejdřív na naše webové stránky, kde máme nabídku psů. Lidé si tak mohou udělat představu a pak nám zavolat a domluvit se. Pokud má někdo vážný zájem, umíme mu psa chvíli podržet. U malých psů nebo štěňat je ale zájem obrovský.

Kolik stojí adopce psa?

Je to spíš symbolický poplatek. Platí se za očipování a očkování psa. Konkrétní částka se odvíjí od velikosti psa, protože větší psi potřebují vyšší dávku vakcíny. Vždy jde o stovky korun. Úplně zadarmo psy nedáváme, nechceme, aby si pro ně jezdila určitá sorta lidí, která o ně pak pořádně nepečuje.

Když se někdo psa zbaví, můžete dohledat majitele?

V současnosti je sice povinnost mít psa očipovaného, ale není povinná jeho registrace do databáze. A pokud ho majitel nezaregistruje, je dohledávání hodně složité. Fungujeme trochu jako detektivní kancelář – projíždíme všechny dostupné registry a pátráme. Ale když člověk záměrně nezaregistruje psa, někdy prostě nejsme schopni ho dohledat.

Občas potkávám bezdomovce se psy. Chodí si i oni pro ztracené psy?

Ano, často i bezdomovci sami zavolají a pro psa si přijdou. Horší to bývá naopak, když se my snažíme dohledat majitele. Pes je sice načipovaný, ale čip je registrovaný třeba na dobročinnou organizaci, na niž se pak nedá dovolat.

A co kočky?

Kočky umísťujeme do útulku v Měcholupech. Teď je jich tam víc než psů, zhruba 130, zatímco psů máme v Troji kolem osmdesáti.

Je to běžný stav?

Během prázdnin se zvířata tolik nevydávají. Lidé jsou na dovolených, děti na táborech, příležitostí k adopci je méně. Trochu jiné je to po prázdninách. Počet zvířat v útulku často stoupne, protože si děti přivezou mazlíčka „z prázdnin“ a doma se pak zjistí, že je s ním problém. Něco rozkouše, udělá loužičku, a tak putuje do útulku.

Jaký mají Češi vztah k domácím mazlíčkům?

Češi jsou obecně národ milovníků zvířat. Když někdo zahlédne zatoulaného psa nebo kočku, hned volá, ať si pro ně přijedeme. V těchto případech jsme trochu detektivní kancelář, porovnáváme nalezence s informacemi z internetu, kde lidé zveřejňují inzeráty o ztracených zvířatech. A jsme úspěšní, zhruba devadesát procent ztracených psů se nám podaří vrátit majitelům, aniž by prošli útulkem.

V čem spočívá výhoda, že útulek provozuje městská policie?

Například v dojezdové vzdálenosti. Když někdo úmyslně vypustí z ohrady koně, protože moc řehtá a ruší sousedy, chvíli trvá, než tam dorazí naše odchytová služba. Městská policie ale místo mezitím zabezpečí a zvíře pohlídá, aby nevběhlo třeba do silnice. Navíc strážníci znají svůj revír a často vědí, komu utekl pes, ještě dřív než to zjistíme my.