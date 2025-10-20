Trolejbusová trať na Strahov se už rýsuje. U Strahovského stadionu nyní vzniká měnírna, zároveň dělníci instalují stožáry pro trolejové vedení v ulicích Turistická a Na Hřebenkách a provádějí kabelové výkopy v Zapově a Holečkově ulici. Většina nových stožárů zatím čeká na propojení s veřejným osvětlením, takže jsou v místech stále i původní lampy.
Trolejové vedení na budoucí trolejbusové lince 53 vznikne v celkové délce bezmála osmi kilometrů, přičemž zatrolejovaný bude úsek od smíchovského předpolí Jiráskova mostu až ke Stadionu Strahov. Krátkou nabíjecí trolej pražský dopravní podnik (DPP) vybuduje také nad místy pro odstavy vozidel na obou konečných zastávkách na Karlově náměstí i na Strahově. Trolejové vedení má pokrývat zhruba 65 procent délky trasy. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo bude do konce června 2026.
Na Strahov i tramvají
Další dopravní projekt vznikne i ze severní strany Strahova. Dopravní podnik se nedávno pochlubil vypsáním zakázky na zhotovitele tramvajové tratě Malovanka–Strahov. Ta povede Vaníčkovou ulicí do konečné smyčky Stadion Strahov.
DPP na ní vybuduje tři páry zastávek: Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov. Stavět se má začít na jaře, první studenti by se ke svým kolejím mohli svézt na podzim roku 2027.